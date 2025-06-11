З пропагандиста Вишинського стягнули понад 10 млн грн: ВАКС задовольнив другий позов Мін’юсту

Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави активів проросійського пропагандиста Кирила Вишинського. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

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У Мін’юсті заявили, що рішенням ВАКС в дохід держави було стягнуто грошові кошти підсанкційної особи на суму понад 10 млн грн.

Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Мін’юсту про застосування до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського санкції у виді стягнення в дохід держави активів. В дохід держави стягнуто грошові кошти підсанкційної особи на суму понад 10 млн грн – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві підкреслили, що діяльність Вишинського спрямована на підтримку збройної агресії росії проти України.

З 2014 року Вишинський активно займається пропагандистською діяльністю на підтримку збройної агресії рф проти України. У 2018 році СБУ оголосила йому підозру в державній зраді, а в 2019-му Вишинського передали росії в межах обміну – повідомили у Мін’юсті.

Відомство також нагадало, що першим рішенням ВАКС уже було стягнуто активи пропагандиста на користь держави:

Попереднім рішенням ВАКС вже було стягнуто активи Вишинського в дохід держави – нерухомість у Києві та Криму, два авто та корпоративні права у двох компаніях – зазначили у відомстві.

Додатково

Мін’юст також наводить дані щодо минулої та теперішньої діяльності Вишинського:

Кирило Вишинський відомий поширенням проросійської пропаганди та підтримкою агресії російської федерації проти України. У 2014 році він був нагороджений державною відзнакою "За повернення Криму" та орденом "За заслуги перед вітчизною", згодом отримав російське громадянство. Далі його було призначено виконавчим директором агентства "россия сегодня" під керівництвом дмитра кисельова та включено до Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті рф. У березні 2023 року він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому звинуватив Україну в "русофобії" та "утисках прав російськомовних громадян" – повідомили в Мін’юсті.

Також у повідомленні згадано, що рішення ВАКС від 24 лютого 2025 року вже передбачало стягнення на користь держави:

двох об’єктів нерухомості (у Києві та в АР Крим);

двох транспортних засобів;

100% частки у ТОВ "Інтерселект";

100% частки у ТОВ "Новостком експерт".

Застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів в умовах повномасштабної агресії рф є частиною державної політики із захисту національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності України, а також забезпечення справедливості та відновлення порушених прав і свобод громадян – підсумували у Міністерстві юстиції.

Довідка

Кирило Вишинський у 2018 році був обміняний на українських політв’язнів, після чого повернувся до росії та посів посаду виконавчого директора пропагандистського агентства. Його фігура тривалий час фігурує у кримінальних провадженнях, пов’язаних із державною зрадою та інформаційною війною проти України.

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