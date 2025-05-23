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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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Україна передала росії соратника Медведчука, екс-чиновника Кабміну та зрадника з СБУ

Київ • УНН

 • 652 перегляди

В рамках обміну полоненими Україна передала росії групу колаборантів, серед яких соратник Медведчука, колишній чиновник Кабміну та екс-працівник СБУ. В обмін десятки українських заручників повернулись додому.

Україна передала росії соратника Медведчука, екс-чиновника Кабміну та зрадника з СБУ

В рамках обміну полоненими Україна передала росії групу колаборантів, серед яких соратник "кума путіна" Віктора Медведчука, а також колишній чиновник секретаріату Кабінету міністрів України і колишній працівник СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект "Хочу до своїх".

Олександр Тарнашинський

Першим в цьому списку є Олександр Тарнашинський, колишній соратник проросійського олігарха і політика Віктора Медведчука, більш відомого як "кум путіна". Медведчук і Тарнашинський були творцями організації "Український вибір", яка просувала інтереси росії в Україні.

Його затримали в 2022 році співробітники Служби безпеки України: він отримав підозру в підготовці до повалення конституційного ладу України та співпраці з російськими спецслужбами. Тарнашинського засудили до 5 років позбавлення волі за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Василь Мехеда

Він був чиновником секретаріату Кабінету міністрів України. Ще з 2006 року він передавав росіянам документи, в тому числі з грифом "таємно".

У 2007 році він отримав від представників фсб спеціальне обладнання для фотографування документів. У квітні 2022 року його затримала СБУ. У 2023 році його засудили до 12 років за звинуваченням в державній зраді.

Віталій Васильєв

Працював у аналітичному відділі Головного управління СБУ в Луганській області, мав звання підполковника. У 2020 році отримав "паспорт лнр" і передавав представникам "спецслужб" проросійських бойовиків Луганщини інформацію про співробітників Служби безпеки України.

Його затримали, а пізніше засудили до 5 років позбавлення волі за державну зраду.

Нагадаємо

В рамках обміну полоненими 23 травня з України в росію виїхали 70 колаборантів. Водночас, десятки українських цивільних заручників повернулись додому з російської неволі.

Євген Устименко

Євген Устименко

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