З України до рф виїхали 70 колаборантів в обмін на українських заручників - проект "Хочу до своїх"
Київ • УНН
23 травня з України в росію виїхали 70 колаборантів. В той же час, десятки українських цивільних заручників повернулись додому з російської неволі.
У п’ятницю, 23 травня, з України в росію в рамках обміну виїхали 70 колаборантів. Паралельно додому повернулись десятки українських цивільних заручників з російської неволі – вони роками незаконно утримувались російською владою. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект "Хочу до своїх".
Деталі
Наразі на сайті проекту доступні профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України. Всі ці профілі доступні на сайті з поміткою "Виїхав/виїхала".
Довідка
Проект "Хочу до своїх" - це публічна база російських агентів, зрадників і колаборантів, які бажають виїхати до рф в обмін на повернення українців з російської неволі. Даний проект є спільним проектом Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перше повернення додому з російського полону українських військових у межах формату "1000 на 1000".
Також Лубінець опублікував відео, на якому звільнені з російського полону українські військові не стримують емоцій від повернення додому.
Водночас, як зазначив Президент України Володимир Зеленський, обмін полоненими з росією буде продовжено цими вихідними. Про це було домовлено під час зустрічі української і російської делегацій в Туреччині.