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Перші емоції звільнених з полону: сльози радості та полегшення

Київ • УНН

 • 754 перегляди

В рамках обміну "1000 на 1000" українські військові повернулися додому. Омбудсман Лубінець поділився відео емоційних розмов захисників з рідними.

Перші емоції звільнених з полону: сльози радості та полегшення

Українські військові, яких звільнили з російського полону в рамках обміну за форматом "1000 на 1000", не приховують своїх емоцій від повернення додому. Про це повідомив в Telegram Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

На відео, яке опублікував Лубінець, видно, як українські захисники у телефонних розмовах з рідними і близькими не стримують емоцій.

Привіт! Привіт! Привіт! Життя здоров'я! Все нормально! Слава Україні, хлопці! Героям слава!

 – кажуть звільнені українські військові у відео.

Емоції повернених — сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!

– підписав відео Лубінець.

Довідка

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перше повернення додому з російського полону українських військових у межах формату "1000 на 1000". Загалом додому повернулись 390 осіб, з яких - 270 військових ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та троє жінок.

Нагадаємо

За словами Президента України Володимира Зеленського, обмін полоненими з росією буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.

Євген Устименко

Євген Устименко

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