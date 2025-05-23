Перші емоції звільнених з полону: сльози радості та полегшення
Київ • УНН
В рамках обміну "1000 на 1000" українські військові повернулися додому. Омбудсман Лубінець поділився відео емоційних розмов захисників з рідними.
Українські військові, яких звільнили з російського полону в рамках обміну за форматом "1000 на 1000", не приховують своїх емоцій від повернення додому. Про це повідомив в Telegram Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
На відео, яке опублікував Лубінець, видно, як українські захисники у телефонних розмовах з рідними і близькими не стримують емоцій.
Привіт! Привіт! Привіт! Життя здоров'я! Все нормально! Слава Україні, хлопці! Героям слава!
Емоції повернених — сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!
Довідка
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перше повернення додому з російського полону українських військових у межах формату "1000 на 1000". Загалом додому повернулись 390 осіб, з яких - 270 військових ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та троє жінок.
Нагадаємо
За словами Президента України Володимира Зеленського, обмін полоненими з росією буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.