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Первые эмоции освобожденных из плена: слезы радости и облегчения

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В рамках обмена "1000 на 1000" украинские военные вернулись домой. Омбудсман Лубинец поделился видео эмоциональных разговоров защитников с родными.

Первые эмоции освобожденных из плена: слезы радости и облегчения

Украинские военные, которых освободили из российского плена в рамках обмена по формату "1000 на 1000", не скрывают своих эмоций от возвращения домой. Об этом сообщил в Telegram Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

На видео, которое опубликовал Лубинец, видно, как украинские защитники в телефонных разговорах с родными и близкими не сдерживают эмоций.

Привет! Привет! Привет! Жизнь здоровье! Все нормально! Слава Украине, ребята! Героям слава!

 – говорят освобожденные украинские военные в видео.

Эмоции возвращенных — слезы радости и долгожданное облегчение. Поздравляем дома Героев!

– подписал видео Лубинец.

Справка

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о первом возвращении домой из российского плена украинских военных в рамках формата "1000 на 1000". В общей сложности домой вернулись 390 человек, из которых - 270 военных ВСУ, Нацгвардии, пограничников и трое женщин.

Напомним

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, обмен пленными с россией будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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