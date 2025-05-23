Первые эмоции освобожденных из плена: слезы радости и облегчения
Киев • УНН
В рамках обмена "1000 на 1000" украинские военные вернулись домой. Омбудсман Лубинец поделился видео эмоциональных разговоров защитников с родными.
Украинские военные, которых освободили из российского плена в рамках обмена по формату "1000 на 1000", не скрывают своих эмоций от возвращения домой. Об этом сообщил в Telegram Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
На видео, которое опубликовал Лубинец, видно, как украинские защитники в телефонных разговорах с родными и близкими не сдерживают эмоций.
Привет! Привет! Привет! Жизнь здоровье! Все нормально! Слава Украине, ребята! Героям слава!
Эмоции возвращенных — слезы радости и долгожданное облегчение. Поздравляем дома Героев!
Справка
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о первом возвращении домой из российского плена украинских военных в рамках формата "1000 на 1000". В общей сложности домой вернулись 390 человек, из которых - 270 военных ВСУ, Нацгвардии, пограничников и трое женщин.
Напомним
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, обмен пленными с россией будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.