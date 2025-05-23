Лубінець повідомив подробиці першого масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000"

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про перше повернення додому українських полонених у межах формату "1000 на 1000". Загалом на Батьківщину повернулося 390 осіб, пише УНН з посиланням на Офіс омбудсмана.

390 українців удома! Україна забирає частину своїх громадян за результатами домовленостей у Туреччині про повернення 1000 своїх громадян кожною зі сторін

За словами омбудсмана, обмін став можливий завдяки наполегливій роботі українських державних органів, які задіяні в діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Акцентую, що на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій

Він також нагадав, що повернуті українці мають низку прав. У разі будь-яких порушень їм варто звернутися до Офісу омбудсмана.

Вітаю тих, хто сьогодні, у День Героїв, після довгих місяців полону, має змогу бути вдома!

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими надали перші подробиці щодо тих людей, яких вдалося визволити з російського полону.

Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях

Також повідомляється, що серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство