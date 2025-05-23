Лубинец сообщил подробности первого масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000"
Киев • УНН
Омбудсмен Лубинец сообщил о возвращении 390 украинских пленных по формату "1000 на 1000". Среди освобожденных – 270 военных ВСУ, Нацгвардии, пограничников и три женщины.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о первом возвращении домой украинских пленных в рамках формата "1000 на 1000". Всего на Родину вернулось 390 человек, пишет УНН со ссылкой на Офис омбудсмана.
Детали
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По словам омбудсмана, обмен стал возможен благодаря настойчивой работе украинских государственных органов, задействованных в деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Акцентирую, что на месте проведения обмена находились работники Офиса Омбудсмана с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций
Он также напомнил, что возвращенные украинцы имеют ряд прав. В случае каких-либо нарушений им следует обратиться в Офис омбудсмана.
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Кого удалось вернуть
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предоставили первые подробности о тех людях, которых удалось освободить из российского плена.
Домой возвращаются 270 Защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях
Также сообщается, что среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.
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Дополнение
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.