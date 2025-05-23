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Лубинец сообщил подробности первого масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000"

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Омбудсмен Лубинец сообщил о возвращении 390 украинских пленных по формату "1000 на 1000". Среди освобожденных – 270 военных ВСУ, Нацгвардии, пограничников и три женщины.

Лубинец сообщил подробности первого масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о первом возвращении домой украинских пленных в рамках формата "1000 на 1000". Всего на Родину вернулось 390 человек, пишет УНН со ссылкой на Офис омбудсмана.

Детали

390 украинцев дома! Украина забирает часть своих граждан по результатам договоренностей в Турции о возвращении 1000 своих граждан каждой из сторон

- сообщил Лубинец.

По словам омбудсмана, обмен стал возможен благодаря настойчивой работе украинских государственных органов, задействованных в деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Акцентирую, что на месте проведения обмена находились работники Офиса Омбудсмана с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций

- отметил Лубинец.

Он также напомнил, что возвращенные украинцы имеют ряд прав. В случае каких-либо нарушений им следует обратиться в Офис омбудсмана.

Поздравляю тех, кто сегодня, в День Героев, после долгих месяцев плена, имеет возможность быть дома!

- сказал Лубинец.

Кого удалось вернуть

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предоставили первые подробности о тех людях, которых удалось освободить из российского плена.

Домой возвращаются 270 Защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях

- уточнили в Координационном центре.

Также сообщается, что среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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