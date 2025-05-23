Из Украины в рф выехали 70 коллаборационистов в обмен на украинских заложников - проект "Хочу к своим"
Киев • УНН
23 мая из Украины в россию выехали 70 коллаборационистов. В то же время, десятки украинских гражданских заложников вернулись домой из российской неволи.
В пятницу, 23 мая, из Украины в россию в рамках обмена выехали 70 коллаборационистов. Параллельно домой вернулись десятки украинских гражданских заложников из российской неволи – они годами незаконно удерживались российскими властями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Хочу к своим".
Детали
В настоящее время на сайте проекта доступны профили 31 коллаборациониста, которые сегодня покинули территорию Украины. Все эти профили доступны на сайте с пометкой "Выехал/выехала".
Справка
Проект "Хочу к своим" - это публичная база российских агентов, предателей и коллаборационистов, которые желают выехать в рф в обмен на возвращение украинцев из российской неволи. Данный проект является совместным проектом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о первом возвращении домой из российского плена украинских военных в рамках формата "1000 на 1000".
Также Лубинец опубликовал видео, на котором освобожденные из российского плена украинские военные не сдерживают эмоций от возвращения домой.
В то же время, как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, обмен пленными с россией будет продолжен в эти выходные. Об этом было договорено во время встречи украинской и российской делегаций в Турции.