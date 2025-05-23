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Украина передала россии соратника Медведчука, экс-чиновника Кабмина и предателя из СБУ

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В рамках обмена пленными Украина передала россии группу коллаборационистов, среди которых соратник Медведчука, бывший чиновник Кабмина и экс-сотрудник СБУ. В обмен десятки украинских заложников вернулись домой.

Украина передала россии соратника Медведчука, экс-чиновника Кабмина и предателя из СБУ

В рамках обмена пленными Украина передала россии группу коллаборационистов, среди которых соратник "кума путина" Виктора Медведчука, а также бывший чиновник секретариата Кабинета министров Украины и бывший сотрудник СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Хочу к своим".

Александр Тарнашинский

Первым в этом списке является Александр Тарнашинский, бывший соратник пророссийского олигарха и политика Виктора Медведчука, более известного как "кум путина". Медведчук и Тарнашинский были создателями организации "Украинский выбор", которая продвигала интересы россии в Украине.

Его задержали в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины: он получил подозрение в подготовке к свержению конституционного строя Украины и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Тарнашинского приговорили к 5 годам лишения свободы по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Василий Мехеда

Он был чиновником секретариата Кабинета министров Украины. Еще с 2006 года он передавал россиянам документы, в том числе с грифом "секретно".

В 2007 году он получил от представителей фсб специальное оборудование для фотографирования документов. В апреле 2022 года его задержала СБУ. В 2023 году его приговорили к 12 годам по обвинению в государственной измене.

Виталий Васильев

Работал в аналитическом отделе Главного управления СБУ в Луганской области, имел звание подполковника. В 2020 году получил "паспорт лнр" и передавал представителям "спецслужб" пророссийских боевиков Луганщины информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины.

Его задержали, а позже приговорили к 5 годам лишения свободы за государственную измену.

Напомним

В рамках обмена пленными 23 мая из Украины в россию выехали 70 коллаборационистов. В то же время, десятки украинских гражданских заложников вернулись домой из российской неволи.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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