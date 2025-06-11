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С пропагандиста Вышинского взыскали более 10 млн грн: ВАКС удовлетворил второй иск Минюста

Киев • УНН

 • 702 просмотра

ВАКС удовлетворил второй иск Минюста о взыскании активов Вышинского. В доход государства взыскато более 10 млн грн, деятельность которого направлена на поддержку агрессии рф.

С пропагандиста Вышинского взыскали более 10 млн грн: ВАКС удовлетворил второй иск Минюста

Высший антикоррупционный суд удовлетворил второй иск Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства активов пророссийского пропагандиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Детали

В Минюсте заявили, что решением ВАКС в доход государства были взысканы денежные средства подсанкционного лица на сумму более 10 млн грн.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил второй иск Минюста о применении к пророссийскому пропагандисту Кириллу Вышинскому санкции в виде взыскания в доход государства активов. В доход государства взысканы денежные средства подсанкционного лица на сумму более 10 млн грн

– говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что деятельность Вышинского направлена на поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.

С 2014 года Вышинский активно занимается пропагандистской деятельностью в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины. В 2018 году СБУ объявила ему подозрение в государственной измене, а в 2019-м Вышинского передали россии в рамках обмена

– сообщили в Минюсте.

Ведомство также напомнило, что первым решением ВАКС уже были взысканы активы пропагандиста в пользу государства:

Предыдущим решением ВАКС уже были взысканы активы Вышинского в доход государства – недвижимость в Киеве и Крыму, два авто и корпоративные права в двух компаниях

– отметили в ведомстве.

Дополнительно

Минюст также приводит данные о прошлой и настоящей деятельности Вышинского:

Кирилл Вышинский известен распространением пророссийской пропаганды и поддержкой агрессии российской федерации против Украины. В 2014 году он был награжден государственной наградой "За возвращение Крыма" и орденом "За заслуги перед отечеством", впоследствии получил российское гражданство. Далее он был назначен исполнительным директором агентства "россия сегодня" под руководством дмитрия киселева и включен в Совет по развитию гражданского общества и прав человека при президенте рф. В марте 2023 года он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обвинил Украину в "русофобии" и "притеснении прав русскоязычных граждан"

– сообщили в Минюсте.

Также в сообщении упомянуто, что решение ВАКС от 24 февраля 2025 года уже предусматривало взыскание в пользу государства:

  • двух объектов недвижимости (в Киеве и в АР Крым);
    • двух транспортных средств;
      • 100% доли в ООО "Интерселект";
        • 100% доли в ООО "Новостком эксперт".

          Применение санкций в виде взыскания в доход государства активов в условиях полномасштабной агрессии рф является частью государственной политики по защите национальных интересов, безопасности и территориальной целостности Украины, а также обеспечению справедливости и восстановлению нарушенных прав и свобод граждан

          – подытожили в Министерстве юстиции.

          Справка

          Кирилл Вышинский в 2018 году был обменян на украинских политзаключенных, после чего вернулся в россию и занял должность исполнительного директора пропагандистского агентства. Его фигура длительное время фигурирует в уголовных производствах, связанных с государственной изменой и информационной войной против Украины.

          Украина передала россии соратника Медведчука, экс-чиновника Кабмина и предателя из СБУ23.05.25, 23:03 • 4900 просмотров

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

          ОбществополитикаКриминал и ЧП
          Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
          Министерство юстиции Украины
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