Активы экс-министра МВД Захарченко на более чем 400 млн гривен конфисковали в доход государства
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.
Детали
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, поданный по материалам Государственного бюро расследований, о применении санкции к бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.
По решению суда, в доход государства взыскано шесть объектов недвижимости, среди которых две квартиры в Киеве, корпоративные права и денежные средства на банковских счетах. Общая стоимость конфискованного имущества составляет более 400 миллионов гривен
Какие активы передали в доход государства:
- денежные средства, находящиеся на банковских счетах, на общую сумму 157 617, 16 грн;
- квартиру общей площадью 160,70 кв.м в Печерском районе столицы.
Также взыскано в доход государства имущество, записанное на близких лиц:
- квартиру общей площадью 75,2 кв.м в Печерском районе столицы;
- 2/5 доли в праве общей долевой собственности на здание банно-прачечного комбината общей площадью 404,2 кв.м, расположенное в Донецке;
- два подвальных помещения в Донецке общей площадью 214,1 кв.м;
- квартиру общей площадью 138,5 кв.м в Донецке;
- 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "САНН ДЕ ЛИОН".
Примененная санкция предусмотрена пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" — как мера, направленная на недопущение использования активов лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его оглашения.
Напомним
Виталий Захарченко является фигурантом ряда уголовных производств, которые расследует ГБР, многие из этих дел уже переданы в суд.
В частности, ему инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины); создание преступной организации и организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 УК Украины); легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В рамках этих производств следователи ГБР находили и арестовывали выявленное имущество министра – беглеца. Общая стоимость арестованного - составляет 1,4 млрд гривен. Работа по взысканию остального имущества продолжается.
Захарченко объявлен в международный розыск и скрывается на территории российской федерации.