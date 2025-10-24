$41.900.14
Активи ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн гривень конфіскували в дохід держави

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, стягнувши в дохід держави активи колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суму понад 400 мільйонів гривень. Конфісковано шість об'єктів нерухомості, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.

Активи ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн гривень конфіскували в дохід держави
Віталій Захарченко

В Україні рішенням суду активи ексміністра МВС Віталія Захарченка на понад 400 млн гривень стягнули в дохід держави, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України, поданий за матеріалами Державного бюро розслідувань, про застосування санкції до колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких дві квартири у Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках. Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 400 мільйонів гривень 

- йдеться у повідомленні.

Які активи передали в дохід держави:

-         кошти, які знаходяться на банківських рахунках, на загальну суму 157 617, 16 грн;

-         квартиру загальною площею 160,70 кв.м у Печерському районі столиці.

Також стягнуто в дохід держави майно, записане на близьких осіб:

-         квартиру загальною площею 75,2 кв.м у Печерському районі столиці;

-         2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазнє-прального комбінату загальною площею 404,2 кв.м, розташовану у Донецьку;

-         два підвальних приміщення у Донецьку загальною площею 214,1 кв.м;

-         квартиру загальною площею 138,5 кв.м у Донецьку;

-         100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "САНН ДЕ ЛІОН".

Застосована санкція передбачена пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" — як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо

Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує ДБР, багато з цих справ вже передано до суду. 

Зокрема, йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 КК України); легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача. Загальна вартість  арештованого - становить  1,4 млрд гривень.  Робота щодо стягнення решти майна продовжується.

Захарченко оголошений у міжнародний розшук і переховується на території російської федерації.

Антоніна Туманова

