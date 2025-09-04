Михаил Стефанишин коррумпировал АРМА и продолжает грабить государство, несмотря на расследования СМИ - блогер

"Серый кардинал" АРМА Михаил Стефанишин и его "фунты" продолжают грабить государство, несмотря на разоблачение их схем журналистами. Об этом в своем блоге на портале "Цензор.Нет" написал блогер и эксперт-аналитик Борис Кушнирук, передает УНН.

Он напомнил, что в среду, 3 сентября, Верховная Рада утвердила президентский указ №13442 о принудительном изъятии 1592 различных видов вагонов, цистерн, платформ, принадлежащих резидентам рф.

"Казалось бы — хорошая новость? Сама по себе — да, если не знать контекста. А он таков, что эти вагоны рискуют попасть в управление консорциума "КАМпаритет", который входит в орбиту влияния одиозного бизнесмена Михаила Стефанишина. Именно Стефанишина в расследовании "Украинской правды" называют человеком, который "нашел ключи от АРМА", то есть — способ коррумпировать Нацагентство по управлению активами в свою пользу, фактически став его "серым кардиналом"", – отметил Кушнирук.

При этом автор расследования, известный журналист Михаил Ткач, явно указал на "громкий коррупционный скандал относительно исторического здания Дома профсоюзов".

"Если коротко, то "КАМпаритет" получила от АРМА уже четыре ценных актива в управление, включая Дом профсоюзов на Майдане. Это, на секундочку, более трети ВСЕХ объектов, переданных Нацагентством в управление в течение двух лет. И этот консорциум входит в орбиту влияния Стефанишина, убедились журналисты. При этом, по информации СМИ, сам Стефанишин представляется "теневым" куратором АРМА и решает, кому какой актив должен быть передан в управление вплоть до 2030 года. В свою очередь влияние на АРМА он получил благодаря старым знакомствам — связям в МВД, где ранее работал 12 лет (кстати, в том числе — в управлениях по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями и коррупцией). Как когда-то говорил Михаил Жванецкий: "Кто что охраняет, тот то и имеет"", – иронизирует эксперт.

Также журналисты предположили, что не обошлось и без экс-супруги Стефанишина – на тот момент вице-премьера. Однако сама она все опровергла, подчеркнув, что они уже более семи лет как разведены.

"Впрочем, это не так существенно. Гораздо важнее тот факт, что в течение трех месяцев, прошедших с расследования УП, единственное, что произошло, — в июле САП открыла производство по фактам, изложенным в материалах СМИ, о возможных злоупотреблениях должностными лицами АРМА. Даже без подозреваемых!" – возмутился блогер.

По его мнению, почувствовав безнаказанность, Михаил Стефанишин планирует через своих "фунтов" прибрать к рукам более полутора тысяч вагонов.

"Для полноты картины стоит добавить, что для получения в управление Дома профсоюзов Стефанишин использовал свои старые знакомства и привлек полицию, чтобы выгнать представителей собственно профсоюзов и арендаторов из помещения. "Мутки" с АРМА уже стали источником значительных состояний этого "бизнесмена", которые существенно выросли после увольнения из органов. После зарплаты в 8 тыс. грн на предыдущем месте работы — он очень быстро становится долларовым миллионером", – подчеркнул аналитик.

Он указал, что подтверждением коррупционных связей "серого кардинала" являются его прямые постоянные контакты с руководством АРМА, "в частности с Павлом Г.", и факт, что передвигается Михаил на новеньком роскошном Mercedes GLS перламутрового цвета последнего поколения (оценочная стоимость нового автомобиля 130 000–175 000 долларов США), купленном уже во время полномасштабной войны.

"Насколько все вышеупомянутое морально — вопрос, возможно, риторический. А вот насколько законной является деятельность Стефанишина и аффилированных с ним структур и не противоречит ли она интересам воюющего государства — действительно серьезный вопрос, который неплохо было бы исследовать СБУ, НАБУ и другим правоохранителям. И дать на него обществу честный ответ", – подчеркнул Борис Кушнирук.