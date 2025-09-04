Михайло Стефанішин корумпував АРМА й надалі грабує державу попри розслідування ЗМІ - блогер

"Сірий кардинал" АРМА Михайло Стефанішин та його "фунти" продовжують грабувати державу попри викриття їхніх схем журналістами. Про це у своєму блозі на порталі "Цензор.Нет" написав блогер і експерт-аналітик Борис Кушнірук, передає УНН.

Він нагадав, що у середу, 3 вересня, Верховна Рада затвердила президентський указ №13442 про примусове вилучення 1592 різних видів вагонів, цистерн, платформ, що належать резидентам рф.

"Здавалося б — гарна новина? Сама по собі — так, якщо не знати контексту. А він такий, що ці вагони ризикують потрапити в управління консорціуму "КАМпарітет", який входить в орбіту впливу одіозного бізнесмена Михайла Стефанішина. Саме Стефанішина в розслідуванні "Української правди" називають людиною, яка "знайшла ключі від АРМА", тобто — спосіб корумпувати Нацагентство з управління активами на свою користь, фактично ставши його "сірим кардиналом"", – зазначив Кушнірук.

При цьому автор розслідування, відомий журналіст Михайло Ткач, явно вказав на "гучний корупційний скандал щодо історичної будівлі Будинку профспілок".

"Якщо коротко, то "КАМпарітет" отримала від АРМА вже чотири коштовних активи в управління, включно з Будинком профспілок на Майдані. Це, на секундочку, понад третина ВСІХ об’єктів, переданих Нацагентством в управління протягом двох років. І цей консорціум входить в орбіту впливу Стефанішина, переконалися журналісти. При цьому, за інформацією ЗМІ, сам Стефанішин представляється "тіньовим" куратором АРМА і вирішує, кому який актив має бути передано в управління аж до 2030 року. Своєю чергою вплив на АРМА він отримав завдяки старим знайомствам — зв’язкам у МВС, де раніше працював 12 років (до речі, зокрема — в управліннях боротьби з економічними й фінансовими злочинами та корупцією). Як колись казав Михайло Жванецький: "Хто що охороняє, той те і має"", – іронізує експерт.

Також журналісти припустили, що не обійшлося й без екс-дружини Стефанішина – на той момент віцепрем’єрки. Проте сама вона все спростувала, наголосивши, що вони вже понад сім років як розлучені.

"Втім, це не так суттєво. Набагато важливішим є той факт, що протягом трьох місяців, які минули з розслідування УП, єдине, що сталося, — у липні САП відкрила провадження за фактами, викладеними у матеріалах ЗМІ, про можливі зловживання посадовими особами АРМА. Навіть без підозрюваних!" – обурився блогер.

На його думку, відчувши безкарність, Михайло Стефанішин планує через своїх "фунтів" прибрати до рук понад півтори тисячі вагонів.

"Для повноти картини варто додати, що задля отримання в управління Будинку профспілок Стефанішин використав свої старі знайомства і долучив поліцію, щоб вигнати представників власне профспілок та орендарів із приміщення. "Мутки" з АРМА вже стали джерелом значних статків цього "бізнесмена", які суттєво зросли після звільнення з органів. Після зарплати у 8 тис. грн на попередньому місці роботи — він дуже швидко стає доларовим мільйонером", – підкреслив аналітик.

Він вказав, що підтвердженням корупційних зв’язків "сірого кардинала" є його прямі постійні контакти з керівництвом АРМА, "зокрема з Павлом Г.", та факт, що пересувається Михайло на новенькому розкішному Mercedes GLS перламутрового кольору останнього покоління (оціночна вартість нового автомобіля 130 000–175 000 доларів США), купленому вже під час повномасштабної війни.

"Наскільки все вищезгадане морально — питання, можливо, риторичне. А от наскільки законною є діяльність Стефанішина й афілійованих з ним структур і чи не суперечить вона інтересам воюючої держави — дійсно серйозне питання, яке непогано було б дослідити СБУ, НАБУ та іншим правоохоронцям. І дати на нього суспільству чесну відповідь", – наголосив Борис Кушнірук.