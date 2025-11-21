$42.150.00
11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси
10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик

Киев • УНН

 • 17481 просмотра

На выходных циклон и атмосферные фронты вызовут сложную погоду на западе Украины с мокрым снегом, снегом и гололедицей. На севере ожидается дождь, а на юге и востоке – без осадков с высокой температурой.

Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик

В Украине в эти выходные ожидаются местами сложные погодные условия со снегом, мокрым снегом и гололедицей на фоне прихода циклона и атмосферных фронтов, в то же время на юге и востоке - без осадков с высокой температурой, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

В ближайшие субботу-воскресенье циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины. Здесь ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Непогода!

- написала Диденко.

На севере Украины, по ее словам, будет преобладать дождь. В центральных областях - дождь местами.

На юге и на востоке без осадков.

Температура воздуха 22-23 ноября, по прогнозу, ожидается крайне контрастной:

  • в западных областях будет холодно, днем +1...+4 градуса, местами небольшие "минусы";
    • на севере завтра +5...+7 градусов, в воскресенье +3...+6 градусов;
      • в центральных областях и на Винниччине в субботу +6...+8, в воскресенье +2+5 градусов;
        • на остальной территории центральной части очень тепло, +11...+16 градусов;
          • на востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13...+17 градусов;
            • в южной части +15...+20 градусов.

              Погода в Киеве

              В Киеве 22-23 ноября, по прогнозу, временами дождь. В субботу +6...+8 градусов, в воскресенье +4...+6 градусов.

              Погода сложная, контрастная, поэтому внимательно к себе, к тем, кто рядом

              - подытожила Диденко.

              Юлия Шрамко

