Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
Киев • УНН
В Украине в эти выходные ожидаются местами сложные погодные условия со снегом, мокрым снегом и гололедицей на фоне прихода циклона и атмосферных фронтов, в то же время на юге и востоке - без осадков с высокой температурой, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях в пятницу, пишет УНН.
В ближайшие субботу-воскресенье циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины. Здесь ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Непогода!
На севере Украины, по ее словам, будет преобладать дождь. В центральных областях - дождь местами.
На юге и на востоке без осадков.
Температура воздуха 22-23 ноября, по прогнозу, ожидается крайне контрастной:
- в западных областях будет холодно, днем +1...+4 градуса, местами небольшие "минусы";
- на севере завтра +5...+7 градусов, в воскресенье +3...+6 градусов;
- в центральных областях и на Винниччине в субботу +6...+8, в воскресенье +2+5 градусов;
- на остальной территории центральной части очень тепло, +11...+16 градусов;
- на востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13...+17 градусов;
- в южной части +15...+20 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 22-23 ноября, по прогнозу, временами дождь. В субботу +6...+8 градусов, в воскресенье +4...+6 градусов.
Погода сложная, контрастная, поэтому внимательно к себе, к тем, кто рядом