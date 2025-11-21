Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик

В Україні цими вихідними очікуються місцями складні погодні умови зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею на тлі приходу циклону та атмосферних фронтів, водночас на півдні та сході - без опадів з високою температурою, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах у п'ятницю, пише УНН.

Найближчі суботу-неділю циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. Тут очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Негода!

На півночі України, з її слів, переважатиме дощ. У центральних областях - дощ місцями.

На півдні та на сході без опадів.

Температура повітря 22-23 листопада, за прогнозом, очікується вкрай контрастною:

У Києві 22-23 листопада, за прогнозом, часом дощ. У суботу +6...+8 градусів, у неділю +4...+6 градусів.

Погода складна, контрастна, тому уважно до себе, до тих, хто поруч