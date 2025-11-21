$42.150.06
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик

Київ • УНН

 • 2990 перегляди

На вихідних циклон та атмосферні фронти спричинять складну погоду на заході України з мокрим снігом, снігом та ожеледицею. На півночі очікується дощ, а на півдні та сході – без опадів з високою температурою.

Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик

В Україні цими вихідними очікуються місцями складні погодні умови зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею на тлі приходу циклону та атмосферних фронтів, водночас на півдні та сході - без опадів з високою температурою, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах у п'ятницю, пише УНН.

Найближчі суботу-неділю циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. Тут очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Негода!

- написала Діденко.

На півночі України, з її слів, переважатиме дощ. У центральних областях - дощ місцями.

На півдні та на сході без опадів.

Температура повітря 22-23 листопада, за прогнозом, очікується вкрай контрастною:

  • у західних областях буде холодно, вдень +1...+4 градуси, місцями невеликі "мінуси";
    • на півночі завтра +5...+7 градусів, у неділю +3...+6 градусів;
      • у центральних областях та на Вінниччині в суботу +6...+8, в неділю +2+5 градусів;
        • на решті території центральної частини дуже тепло, +11...+16 градусів;
          • на сході України 22-23 листопада очікується +13...+17 градусів;
            • у південній частині +15...+20 градусів.

              Погода у Києві

              У Києві 22-23 листопада, за прогнозом, часом дощ. У суботу +6...+8 градусів, у неділю +4...+6 градусів.

              Погода складна, контрастна, тому уважно до себе, до тих, хто поруч

              - підсумувала Діденко.

              Юлія Шрамко

