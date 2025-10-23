$41.760.01
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференції
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Ватикану перед історичною зустріччю з Папою Римським

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Король Чарльз та королева Камілла прибули до Ватикану для історичної зустрічі з Папою Римським. Чарльз стане першим британським монархом за 500 років, який публічно помолиться разом із Папою.

Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Ватикану перед історичною зустріччю з Папою Римським

Британський король Чарльз здійснює історичний державний візит до Святого Престолу - він стане першим британським монархом за останні пів тисячоліття, який публічно помолиться разом із Папою. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Його Величність, у супроводі дружини, королеви Камілли, прибув до церемоніального входу в Апостольський палац у внутрішньому дворі Сан-Дамазо, проїхавши через знамениту площу Святого Петра.

Подружжя зустрів регент Префектури Папського дому — преподобний монсеньйор Леонардо Сапієнца.

Камілла була одягнена в чорну шовкову сукню від Fiona Clare, мантілью від Philip Treacy та брошку у формі хреста кольору малини, яка раніше належала покійній королеві Єлизаветі II.

За традицією Папа Лев чекав усередині палацу, щоб привітати гостей.

Церемоніальні події дня розпочалися з почесної варти, яку забезпечила знаменита Швейцарська гвардія, та виконання національних гімнів Великої Британії та Держави-Міста Ватикан.

Швейцарська гвардія — одна з найстаріших і найпрестижніших військових формацій Європи. Її членами можуть бути лише римо-католики зі Швейцарії, які пройшли військову підготовку. Вони виконують церемоніальні функції та охороняють Папу.

Їхні Величності також зустрілися з групою "Папських джентльменів" та "Джентльменом Папи", принцом Віндіш-Грецем Маріано Гуго, після чого їх запросили всередину.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла цієї осені здійснять офіційний візит до Ватикану. Вони зустрінуться з Папою Левом XIV, візит було скасовано у квітні через погіршення здоров'я покійного Папи Франциска.

Ольга Розгон

Новини Світу
Королева Камілла
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Ватикан