Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Ватикану перед історичною зустріччю з Папою Римським
Король Чарльз та королева Камілла прибули до Ватикану для історичної зустрічі з Папою Римським. Чарльз стане першим британським монархом за 500 років, який публічно помолиться разом із Папою.
Британський король Чарльз здійснює історичний державний візит до Святого Престолу - він стане першим британським монархом за останні пів тисячоліття, який публічно помолиться разом із Папою. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Його Величність, у супроводі дружини, королеви Камілли, прибув до церемоніального входу в Апостольський палац у внутрішньому дворі Сан-Дамазо, проїхавши через знамениту площу Святого Петра.
Подружжя зустрів регент Префектури Папського дому — преподобний монсеньйор Леонардо Сапієнца.
Камілла була одягнена в чорну шовкову сукню від Fiona Clare, мантілью від Philip Treacy та брошку у формі хреста кольору малини, яка раніше належала покійній королеві Єлизаветі II.
За традицією Папа Лев чекав усередині палацу, щоб привітати гостей.
Церемоніальні події дня розпочалися з почесної варти, яку забезпечила знаменита Швейцарська гвардія, та виконання національних гімнів Великої Британії та Держави-Міста Ватикан.
Швейцарська гвардія — одна з найстаріших і найпрестижніших військових формацій Європи. Її членами можуть бути лише римо-католики зі Швейцарії, які пройшли військову підготовку. Вони виконують церемоніальні функції та охороняють Папу.
Їхні Величності також зустрілися з групою "Папських джентльменів" та "Джентльменом Папи", принцом Віндіш-Грецем Маріано Гуго, після чого їх запросили всередину.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла цієї осені здійснять офіційний візит до Ватикану. Вони зустрінуться з Папою Левом XIV, візит було скасовано у квітні через погіршення здоров'я покійного Папи Франциска.