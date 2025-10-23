Король Карл III и королева Камилла прибыли в Ватикан перед исторической встречей с Папой Римским
Киев • УНН
Король Карл и королева Камилла прибыли в Ватикан для исторической встречи с Папой Римским. Карл станет первым британским монархом за 500 лет, который публично помолится вместе с Папой.
Британский король Карл совершает исторический государственный визит в Святой Престол - он станет первым британским монархом за последние полтысячелетия, который публично помолится вместе с Папой. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Его Величество, в сопровождении супруги, королевы Камиллы, прибыл к церемониальному входу в Апостольский дворец во внутреннем дворе Сан-Дамазо, проехав через знаменитую площадь Святого Петра.
Супругов встретил регент Префектуры Папского дома — преподобный монсеньор Леонардо Сапиенца.
Камилла была одета в черное шелковое платье от Fiona Clare, мантилью от Philip Treacy и брошь в форме креста цвета малины, которая ранее принадлежала покойной королеве Елизавете II.
По традиции Папа Лев ждал внутри дворца, чтобы поприветствовать гостей.
Церемониальные события дня начались с почетного караула, который обеспечила знаменитая Швейцарская гвардия, и исполнения национальных гимнов Великобритании и Государства-Города Ватикан.
Швейцарская гвардия — одна из старейших и престижнейших военных формирований Европы. Ее членами могут быть только римо-католики из Швейцарии, прошедшие военную подготовку. Они выполняют церемониальные функции и охраняют Папу.
Их Величества также встретились с группой "Папских джентльменов" и "Джентльменом Папы", принцем Виндиш-Грецем Мариано Гуго, после чего их пригласили внутрь.
Напомним
Как ранее писал УНН Британский король Карл III и королева-консорт Камилла этой осенью совершат официальный визит в Ватикан. Они встретятся с Папой Львом XIV, визит был отменен в апреле из-за ухудшения здоровья покойного Папы Франциска.