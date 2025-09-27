Король Чарльз III та королева Камілла наприкінці жовтня відвідають Папу Римського
Київ • УНН
Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла цієї осені здійснять офіційний візит до Ватикану. Вони зустрінуться з Папою Левом XIV, візит було скасовано у квітні через погіршення здоров'я покійного Папи Франциска.
Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла цієї осені здійснять офіційний візит до Ватикану та зустрінуться з Папою Левом XIV. Цю подорож вони змушені були скасувати у квітні через погіршення здоров'я покійного Папи Франциска. Про це інформують CNN та Reuters, з посиланням на Букінгемський палац, передає УНН.
Деталі
У палаці повідомили, що Чарльз і Камілла приїдуть на святкування Ювілейного року Католицької Церкви, який відбувається кожні чверть століття.
Зазначається, що члени британської королівської родини мали відвідати Ватикан у рамках більшого турне Італією, проте поїздку відклали за медичними показаннями, після того як покійному Папі Франциску рекомендували відпочити.
Нагадаємо
Папа Римський Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Імовірною причиною смерті став інсульт.
