Король Чарльз III та королева Камілла наприкінці жовтня відвідають Папу Римського

Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла цієї осені здійснять офіційний візит до Ватикану та зустрінуться з Папою Левом XIV. Цю подорож вони змушені були скасувати у квітні через погіршення здоров'я покійного Папи Франциска. Про це інформують CNN та Reuters, з посиланням на Букінгемський палац, передає УНН.

Деталі

У палаці повідомили, що Чарльз і Камілла приїдуть на святкування Ювілейного року Католицької Церкви, який відбувається кожні чверть століття.

Зазначається, що члени британської королівської родини мали відвідати Ватикан у рамках більшого турне Італією, проте поїздку відклали за медичними показаннями, після того як покійному Папі Франциску рекомендували відпочити.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Імовірною причиною смерті став інсульт.

