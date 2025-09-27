Король Карл III и королева Камилла в конце октября посетят Папу Римского

Британский король Карл III и королева-консорт Камилла этой осенью совершат официальный визит в Ватикан и встретятся с Папой Львом XIV. Эту поездку они были вынуждены отменить в апреле из-за ухудшения здоровья покойного Папы Франциска. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, передает УНН.

Подробности

Во дворце сообщили, что Карл и Камилла приедут на празднование Юбилейного года Католической Церкви, который проходит каждые четверть века.

Отмечается, что члены британской королевской семьи должны были посетить Ватикан в рамках более крупного турне по Италии, однако поездку отложили по медицинским показаниям, после того как покойному Папе Франциску рекомендовали отдохнуть.

Напомним

Папа Римский Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Вероятной причиной смерти стал инсульт.

