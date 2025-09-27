Король Карл III и королева Камилла в конце октября посетят Папу Римского

$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 34114 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 65660 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 28281 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 27900 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 28619 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 23802 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 43070 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 46228 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49533 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29790 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Секретарь СНБО призвал увеличивать долю контрактников в армии среди 18-24 летних26 сентября, 21:04 • 7478 просмотра
В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"26 сентября, 21:25 • 15233 просмотра
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto26 сентября, 22:52 • 18246 просмотра
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию26 сентября, 23:27 • 3002 просмотра
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17 • 12882 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00 • 1896 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 65660 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 34290 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 43070 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 46228 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Государственная граница Украины
Венгрия
Соединённые Штаты
Запорожская область
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 34115 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 30980 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 36486 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 38972 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 46652 просмотра
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Нью-Йорк Таймс

Король Карл III и королева Камилла в конце октября посетят Папу Римского

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Британский король Карл III и королева-консорт Камилла этой осенью совершат официальный визит в Ватикан. Они встретятся с Папой Львом XIV, визит был отменен в апреле из-за ухудшения здоровья покойного Папы Франциска.

Король Карл III и королева Камилла в конце октября посетят Папу Римского

Британский король Карл III и королева-консорт Камилла этой осенью совершат официальный визит в Ватикан и встретятся с Папой Львом XIV. Эту поездку они были вынуждены отменить в апреле из-за ухудшения здоровья покойного Папы Франциска. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, передает УНН.

Подробности

Во дворце сообщили, что Карл и Камилла приедут на празднование Юбилейного года Католической Церкви, который проходит каждые четверть века.

Отмечается, что члены британской королевской семьи должны были посетить Ватикан в рамках более крупного турне по Италии, однако поездку отложили по медицинским показаниям, после того как покойному Папе Франциску рекомендовали отдохнуть.

Напомним

Папа Римский Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Вероятной причиной смерти стал инсульт.

Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа17.09.25, 22:26 • 5973 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Папа Лев XIV
Королева Камилла
Reuters
Папа Франциск
Карл III
Италия
Ватикан