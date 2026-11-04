Турне короля Чарльза III Карибськими країнами супроводжувалося протестами через колоніальне минуле Британії

Фото: ВВС

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла завершують турне Карибськими країнами, яке супроводжувалося протестами та вимогами компенсацій за наслідки трансатлантичної работоргівлі. Британський монарх висловив глибокий жаль через колоніальне минуле країни, однак не перепросив офіційно та не підтримав виплату репарацій, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Під час поїздки активісти та представники карибських держав закликали британську корону визнати відповідальність за багатовікову експлуатацію населення колишніх колоній.

Вони наголосили, що Велика Британія отримала значні економічні вигоди від работоргівлі, наслідки якої досі впливають на розвиток країн Карибського басейну.

Чарльз III висловив жаль, але не перепросив

Під час виступу на саміті Співдружності в Антигуа і Барбуді британський монарх назвав трансатлантичну работоргівлю ганебною сторінкою історії.

Трансатлантична работоргівля досі кидає тінь на ці острови та інші країни нашої Співдружності. Як я вже говорив раніше, ця ганебна сторінка історії наповнює моє серце жахом, а душу – найглибшим особистим смутком – заявив Чарльз III.

Попри ці слова, король не приніс офіційних вибачень від імені британської корони та не висловив підтримки вимогам щодо фінансових компенсацій.

Питання репарацій залишається одним із головних предметів суперечок у відносинах Великої Британії з її колишніми колоніями.

Король Чарльз залишився без парасольки у тропічну зливу - реакція потрапила на відео