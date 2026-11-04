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Турне короля Карла III по странам Карибского бассейна сопровождалось протестами из-за колониального прошлого Великобритании

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Карл III выразил сожаление по поводу трансатлантической работорговли, но официально не извинился и не поддержал выплату репараций.

Турне короля Карла III по странам Карибского бассейна сопровождалось протестами из-за колониального прошлого Великобритании
Фото: Би-би-си

Король Великобритании Карл III и королева Камилла завершают турне по странам Карибского бассейна, которое сопровождалось протестами и требованиями компенсаций за последствия трансатлантической работорговли. Британский монарх выразил глубокое сожаление по поводу колониального прошлого страны, однако официально не извинился и не поддержал выплату репараций, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Во время поездки активисты и представители стран Карибского бассейна призвали британскую корону признать ответственность за многовековую эксплуатацию населения бывших колоний.

Они подчеркнули, что Великобритания получила значительные экономические выгоды от работорговли, последствия которой до сих пор влияют на развитие стран Карибского бассейна.

Карл III выразил сожаление, но не извинился

Во время выступления на саммите Содружества в Антигуа и Барбуде британский монарх назвал трансатлантическую работорговлю постыдной страницей истории.

Трансатлантическая работорговля до сих пор бросает тень на эти острова и другие страны нашего Содружества. Как я уже говорил ранее, эта постыдная страница истории наполняет мое сердце ужасом, а душу – глубочайшей личной печалью

– заявил Карл III.

Несмотря на эти слова, король не принес официальных извинений от имени британской короны и не выразил поддержки требованиям о финансовых компенсациях.

Вопрос репараций остается одним из главных предметов споров в отношениях Великобритании с ее бывшими колониями.

Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видео02.11.26, 14:29 • 26155 просмотров

Степан Гафтко

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