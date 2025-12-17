Родича Вінстона Черчилля, герцога Марлборо, обвинувачують у трьох епізодах умисного задушення

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 5294 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 7184 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 8900 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 12366 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16792 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 15805 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26534 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45282 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37241 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37781 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 28126 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 17459 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 21316 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 10656 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 18388 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 5276 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 18530 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 37229 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 51436 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 53112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 378 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 10731 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52531 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69806 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69260 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

Родича Вінстона Черчилля, герцога Марлборо, обвинувачують у трьох епізодах умисного задушення

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, 70-річний герцог Марлборо, звинувачується у трьох злочинах умисного задушення, що сталися між листопадом 2022 та травнем 2024 року. Він викликаний до Оксфордського магістратського суду після арешту минулого травня.

Родича Вінстона Черчилля, герцога Марлборо, обвинувачують у трьох епізодах умисного задушення

Герцог Мальборо відомий як Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, родич сера Вінстона Черчилля та Діани, принцеси Уельської, за даними поліції Темз-Веллі, обвинувачується у трьох злочинах, що нібито сталися між листопадом 2022 року та травнем 2024 року. Про це повіломляє Sky News, пише УНН.

Деталі

70-річного герцога Марлборо викликали до Оксфордського магістратського суду в четвер після його арешту у травні минулого року. Три обвинувачення у замаху на умисне задушення, за даними слідства, стосуються інцидентів, що нібито мали місце у Вудстоку, графство Оксфордшир, і пов’язані з однією й тією ж особою.

Спенсер-Черчилль, відомий у родині як Джеймі, є 12-м герцогом Марлборо та представником однієї з найаристократичніших сімей Великої Британії. Відомо, що в минулому він боровся з наркотичною залежністю.

Герцогство Марлборо Спенсер-Черчилль успадкував у 2014 році після смерті свого батька — 11-го герцога Марлборо. До цього двічі одружений Спенсер-Черчилль носив титул маркіза Бландфорда і був також відомий як Джеймі Бландфорд.

Скандал у королівській родині: принц Ендрю не платив оренду 22 роки, живучи у 30-кімнатному особняку21.10.25, 10:55 • 15059 переглядiв

Родинною резиденцією є Бленгеймський палац у Вудстоку — 300-річна садиба, де народився сер Вінстон Черчилль. Водночас герцог не є власником цього барокового палацу XVIII століття та не бере участі в управлінні резиденцією чи прилеглим маєтком.

Бленгеймський палац є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та популярною туристичною атракцією. Парки навколо нього були спроєктовані відомим ландшафтним архітектором Ланселотом "Кепабіліті" Брауном.

У 1994 році покійний герцог ініціював судовий процес, аби гарантувати, що його син і спадкоємець не зможе отримати контроль над сімейною резиденцією. Нині Бленгеймський палац належить і управляється Фондом спадщини Бленгеймського палацу.

Фонд спадщини Бленгеймського палацу обізнаний про порушення кримінального провадження щодо герцога Марлборо. Фонд не може коментувати обвинувачення, які стосуються особистої поведінки та приватного життя герцога і перебувають на стадії судового розгляду. Фонд не належить герцогу Марлборо і не управляється ним, а діє незалежно під керівництвом рад опікунів

- заявив представник фонду.

У липні минулого року король проводив у Бленгеймському палаці прийом для європейських лідерів. У 2015 році тодішня герцогиня Корнуольська разом зі Спенсер-Черчиллем брала участь у відкритті бюста сера Вінстона Черчилля на території палацу.

Палац також став місцем резонансного злочину у 2019 році, коли зловмисники викрали золотий унітаз вартістю 4,75 млн фунтів стерлінгів під час зухвалого пограбування.

У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями06.12.25, 21:58 • 11481 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
Королева Камілла
ЮНЕСКО
Чарльз ІІІ
Велика Британія