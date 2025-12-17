Родича Вінстона Черчилля, герцога Марлборо, обвинувачують у трьох епізодах умисного задушення

Герцог Мальборо відомий як Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, родич сера Вінстона Черчилля та Діани, принцеси Уельської, за даними поліції Темз-Веллі, обвинувачується у трьох злочинах, що нібито сталися між листопадом 2022 року та травнем 2024 року. Про це повіломляє Sky News, пише УНН.

Деталі

70-річного герцога Марлборо викликали до Оксфордського магістратського суду в четвер після його арешту у травні минулого року. Три обвинувачення у замаху на умисне задушення, за даними слідства, стосуються інцидентів, що нібито мали місце у Вудстоку, графство Оксфордшир, і пов’язані з однією й тією ж особою.

Спенсер-Черчилль, відомий у родині як Джеймі, є 12-м герцогом Марлборо та представником однієї з найаристократичніших сімей Великої Британії. Відомо, що в минулому він боровся з наркотичною залежністю.

Герцогство Марлборо Спенсер-Черчилль успадкував у 2014 році після смерті свого батька — 11-го герцога Марлборо. До цього двічі одружений Спенсер-Черчилль носив титул маркіза Бландфорда і був також відомий як Джеймі Бландфорд.

Родинною резиденцією є Бленгеймський палац у Вудстоку — 300-річна садиба, де народився сер Вінстон Черчилль. Водночас герцог не є власником цього барокового палацу XVIII століття та не бере участі в управлінні резиденцією чи прилеглим маєтком.

Бленгеймський палац є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та популярною туристичною атракцією. Парки навколо нього були спроєктовані відомим ландшафтним архітектором Ланселотом "Кепабіліті" Брауном.

У 1994 році покійний герцог ініціював судовий процес, аби гарантувати, що його син і спадкоємець не зможе отримати контроль над сімейною резиденцією. Нині Бленгеймський палац належить і управляється Фондом спадщини Бленгеймського палацу.

Фонд спадщини Бленгеймського палацу обізнаний про порушення кримінального провадження щодо герцога Марлборо. Фонд не може коментувати обвинувачення, які стосуються особистої поведінки та приватного життя герцога і перебувають на стадії судового розгляду. Фонд не належить герцогу Марлборо і не управляється ним, а діє незалежно під керівництвом рад опікунів - заявив представник фонду.

У липні минулого року король проводив у Бленгеймському палаці прийом для європейських лідерів. У 2015 році тодішня герцогиня Корнуольська разом зі Спенсер-Черчиллем брала участь у відкритті бюста сера Вінстона Черчилля на території палацу.

Палац також став місцем резонансного злочину у 2019 році, коли зловмисники викрали золотий унітаз вартістю 4,75 млн фунтів стерлінгів під час зухвалого пограбування.

