Родственника Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, обвиняют в трех эпизодах умышленного удушения

Герцог Мальборо, известный как Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, родственник сэра Уинстона Черчилля и Дианы, принцессы Уэльской, по данным полиции Темз-Вэлли, обвиняется в трех преступлениях, которые предположительно произошли в период с ноября 2022 года по май 2024 года. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

70-летнего герцога Марлборо вызвали в Оксфордский магистратский суд в четверг после его ареста в мае прошлого года. Три обвинения в покушении на умышленное удушение, по данным следствия, касаются инцидентов, которые предположительно имели место в Вудстоке, графство Оксфордшир, и связаны с одним и тем же лицом.

Спенсер-Черчилль, известный в семье как Джейми, является 12-м герцогом Марлборо и представителем одной из самых аристократических семей Великобритании. Известно, что в прошлом он боролся с наркотической зависимостью.

Герцогство Марлборо Спенсер-Черчилль унаследовал в 2014 году после смерти своего отца — 11-го герцога Марлборо. До этого дважды женатый Спенсер-Черчилль носил титул маркиза Бландфорда и был также известен как Джейми Бландфорд.

Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке

Родовой резиденцией является Бленхеймский дворец в Вудстоке — 300-летняя усадьба, где родился сэр Уинстон Черчилль. В то же время герцог не является владельцем этого барочного дворца XVIII века и не участвует в управлении резиденцией или прилегающим поместьем.

Бленхеймский дворец является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярной туристической достопримечательностью. Парки вокруг него были спроектированы известным ландшафтным архитектором Ланселотом "Кепабилити" Брауном.

В 1994 году покойный герцог инициировал судебный процесс, чтобы гарантировать, что его сын и наследник не сможет получить контроль над семейной резиденцией. Ныне Бленхеймский дворец принадлежит и управляется Фондом наследия Бленхеймского дворца.

Фонд наследия Бленхеймского дворца осведомлен о возбуждении уголовного производства в отношении герцога Марлборо. Фонд не может комментировать обвинения, которые касаются личного поведения и частной жизни герцога и находятся на стадии судебного разбирательства. Фонд не принадлежит герцогу Марлборо и не управляется им, а действует независимо под руководством советов попечителей - заявил представитель фонда.

В июле прошлого года король проводил в Бленхеймском дворце прием для европейских лидеров. В 2015 году тогдашняя герцогиня Корнуольская вместе со Спенсер-Черчиллем принимала участие в открытии бюста сэра Уинстона Черчилля на территории дворца.

Дворец также стал местом резонансного преступления в 2019 году, когда злоумышленники похитили золотой унитаз стоимостью 4,75 млн фунтов стерлингов во время дерзкого ограбления.

В лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями