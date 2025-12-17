Родственника Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, обвиняют в трех эпизодах умышленного удушения

$42.180.06
Эксклюзив
11:22 • 5722 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 7584 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 9272 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 12531 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 16909 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 15873 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26589 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45322 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37300 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37805 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей17 декабря, 06:16
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 5740 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18805 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 37369 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 51594 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53250 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 544 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 10867 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52597 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69870 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69324 просмотра
Родственника Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, обвиняют в трех эпизодах умышленного удушения

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, 70-летний герцог Мальборо, обвиняется в трех преступлениях умышленного удушения, произошедших в период с ноября 2022 года по май 2024 года. Он вызван в Оксфордский магистратский суд после ареста в мае прошлого года.

Родственника Уинстона Черчилля, герцога Мальборо, обвиняют в трех эпизодах умышленного удушения

Герцог Мальборо, известный как Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, родственник сэра Уинстона Черчилля и Дианы, принцессы Уэльской, по данным полиции Темз-Вэлли, обвиняется в трех преступлениях, которые предположительно произошли в период с ноября 2022 года по май 2024 года. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

70-летнего герцога Марлборо вызвали в Оксфордский магистратский суд в четверг после его ареста в мае прошлого года. Три обвинения в покушении на умышленное удушение, по данным следствия, касаются инцидентов, которые предположительно имели место в Вудстоке, графство Оксфордшир, и связаны с одним и тем же лицом.

Спенсер-Черчилль, известный в семье как Джейми, является 12-м герцогом Марлборо и представителем одной из самых аристократических семей Великобритании. Известно, что в прошлом он боролся с наркотической зависимостью.

Герцогство Марлборо Спенсер-Черчилль унаследовал в 2014 году после смерти своего отца — 11-го герцога Марлборо. До этого дважды женатый Спенсер-Черчилль носил титул маркиза Бландфорда и был также известен как Джейми Бландфорд.

Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке21.10.25, 10:55 • 15059 просмотров

Родовой резиденцией является Бленхеймский дворец в Вудстоке — 300-летняя усадьба, где родился сэр Уинстон Черчилль. В то же время герцог не является владельцем этого барочного дворца XVIII века и не участвует в управлении резиденцией или прилегающим поместьем.

Бленхеймский дворец является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярной туристической достопримечательностью. Парки вокруг него были спроектированы известным ландшафтным архитектором Ланселотом "Кепабилити" Брауном.

В 1994 году покойный герцог инициировал судебный процесс, чтобы гарантировать, что его сын и наследник не сможет получить контроль над семейной резиденцией. Ныне Бленхеймский дворец принадлежит и управляется Фондом наследия Бленхеймского дворца.

Фонд наследия Бленхеймского дворца осведомлен о возбуждении уголовного производства в отношении герцога Марлборо. Фонд не может комментировать обвинения, которые касаются личного поведения и частной жизни герцога и находятся на стадии судебного разбирательства. Фонд не принадлежит герцогу Марлборо и не управляется им, а действует независимо под руководством советов попечителей

- заявил представитель фонда.

В июле прошлого года король проводил в Бленхеймском дворце прием для европейских лидеров. В 2015 году тогдашняя герцогиня Корнуольская вместе со Спенсер-Черчиллем принимала участие в открытии бюста сэра Уинстона Черчилля на территории дворца.

Дворец также стал местом резонансного преступления в 2019 году, когда злоумышленники похитили золотой унитаз стоимостью 4,75 млн фунтов стерлингов во время дерзкого ограбления.

В лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями06.12.25, 21:58 • 11481 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Столкновения
Королева Камилла
ЮНЕСКО
Карл III
Великобритания