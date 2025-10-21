$41.760.03
07:53 • 2636 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5338 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15790 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16869 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14875 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27318 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47910 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39204 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47645 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87061 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Принц Эндрю проживает в Королевской ложе более двадцати лет, выплачивая лишь символическую плату, поскольку авансом покрыл арендные платежи ремонтными работами. Это вызывает возмущение среди британцев, особенно учитывая его финансовые трудности и отсутствие наследства.

Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке

Согласно копии договора принца Эндрю, брат короля Карла III проживает в Королевской ложе более двадцати лет, уплачивая лишь символическую плату. Несмотря на отсутствие наследства от королевы, Эндрю упорно отказывается покидать роскошное поместье, что вызывает все большее возмущение среди британцев, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

Как стало известно прошлой ночью, "принц Эндрю не платил арендную плату за свой особняк в Королевской ложе в течение двух десятилетий", пишет издание.

Неотредактированная копия договора аренды принца Эндрю показывает, что, заплатив 1 млн фунтов за аренду поместья в 2003 году и потратив еще 7,5 млн фунтов на его ремонт, принц фактически не платил арендную плату более двух десятилетий - лишь "одну горошину перца в год (если требовали)".

Как выяснилось, такое условие объясняется тем, что Эндрю авансом покрыл арендные платежи - около £260 тысяч в год за счет проведенных им ремонтных работ. Более того, по условиям соглашения, если он покинет особняк до завершения аренды в 2078 году, Королевское поместье будет вынуждено вернуть ему примерно полмиллиона фунтов.

Копию контракта получила газета The Times после запросов депутатов и общественных активистов. Опубликованные данные уже вызвали новую волну возмущения в обществе - многие считают, что принц Эндрю пользуется несправедливыми привилегиями за государственный счет.

Однако источники подчеркнули Daily Mail, что все еще остаются вопросы относительно того, как брат короля может позволить себе огромную 30-комнатную недвижимость, которая имеет многомиллионные эксплуатационные расходы.

Издание подчеркивает, что, если, как считается, Эндрю не получил никакого значительного наследства от королевы или королевы-матери, это вызывает вопросы относительно того, как он может позволить себе оставаться в этой собственности, особенно учитывая, что теперь он не получает ни личной помощи от короля, ни государственного финансирования.

76-летний Карл в последние годы отчаянно пытался убедить своего младшего брата уменьшить жилую площадь и переехать из особняка, входящего в список архитектурных памятников II категории.

Он считает, что многие проблемы Эндрю, особенно дела с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном и другими сомнительными лицами, связаны со стремлением вести образ жизни, который он просто не может себе позволить.

Но 65-летний Эндрю упорно настаивал на том, что имеет "безоговорочный договор аренды на дом". И пока он платит арендную плату, король не имеет законного права выгнать его.

Новый скандал в Британии: принц Эндрю нанимал "троллей" для интернет-давления на разоблачительницу Вирджинию Джуффре

Алена Уткина

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Таймс
Карл III