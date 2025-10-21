Согласно копии договора принца Эндрю, брат короля Карла III проживает в Королевской ложе более двадцати лет, уплачивая лишь символическую плату. Несмотря на отсутствие наследства от королевы, Эндрю упорно отказывается покидать роскошное поместье, что вызывает все большее возмущение среди британцев, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

Как стало известно прошлой ночью, "принц Эндрю не платил арендную плату за свой особняк в Королевской ложе в течение двух десятилетий", пишет издание.

Неотредактированная копия договора аренды принца Эндрю показывает, что, заплатив 1 млн фунтов за аренду поместья в 2003 году и потратив еще 7,5 млн фунтов на его ремонт, принц фактически не платил арендную плату более двух десятилетий - лишь "одну горошину перца в год (если требовали)".

Как выяснилось, такое условие объясняется тем, что Эндрю авансом покрыл арендные платежи - около £260 тысяч в год за счет проведенных им ремонтных работ. Более того, по условиям соглашения, если он покинет особняк до завершения аренды в 2078 году, Королевское поместье будет вынуждено вернуть ему примерно полмиллиона фунтов.

Копию контракта получила газета The Times после запросов депутатов и общественных активистов. Опубликованные данные уже вызвали новую волну возмущения в обществе - многие считают, что принц Эндрю пользуется несправедливыми привилегиями за государственный счет.

Однако источники подчеркнули Daily Mail, что все еще остаются вопросы относительно того, как брат короля может позволить себе огромную 30-комнатную недвижимость, которая имеет многомиллионные эксплуатационные расходы.

Издание подчеркивает, что, если, как считается, Эндрю не получил никакого значительного наследства от королевы или королевы-матери, это вызывает вопросы относительно того, как он может позволить себе оставаться в этой собственности, особенно учитывая, что теперь он не получает ни личной помощи от короля, ни государственного финансирования.

76-летний Карл в последние годы отчаянно пытался убедить своего младшего брата уменьшить жилую площадь и переехать из особняка, входящего в список архитектурных памятников II категории.

Он считает, что многие проблемы Эндрю, особенно дела с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном и другими сомнительными лицами, связаны со стремлением вести образ жизни, который он просто не может себе позволить.

Но 65-летний Эндрю упорно настаивал на том, что имеет "безоговорочный договор аренды на дом". И пока он платит арендную плату, король не имеет законного права выгнать его.

