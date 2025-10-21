Скандал у королівській родині: принц Ендрю не платив оренду 22 роки, живучи у 30-кімнатному особняку

Згідно з копією договору принца Ендрю, брат короля Чарльза III мешкає у Королівській ложі понад двадцять років, сплачуючи лише символічну плату. Попри відсутність спадщини від королеви, Ендрю вперто відмовляється залишати розкішний маєток, що викликає дедалі більше обурення серед британців, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Як стало відомо минулої ночі, "принц Ендрю не платив орендну плату за свій особняк у Королівській ложі впродовж двох десятиліть", пише видання.

Невідредагована копія договору оренди принца Ендрю показує, що, заплативши 1 млн фунтів за оренду маєтку у 2003 році та витративши ще 7,5 млн фунтів на його ремонт, принц фактично не сплачував орендну плату понад два десятиліття - лише "одну горошину перцю на рік (якщо вимагали)".

Як з’ясувалося, така умова пояснюється тим, що Ендрю авансом покрив орендні платежі - близько £260 тисяч на рік за рахунок проведених ним ремонтних робіт. Ба більше, за умовами угоди, якщо він покине особняк до завершення оренди у 2078 році, Королівський маєток буде змушений повернути йому приблизно пів мільйона фунтів.

Копію контракту отримала газета The Times після запитів депутатів і громадських активістів. Опубліковані дані вже викликали нову хвилю обурення у суспільстві - багато хто вважає, що принц Ендрю користується несправедливими привілеями за державний кошт.

Однак джерела наголосили Daily Mail, що все ще залишаються питання щодо того, як брат короля може дозволити собі величезну 30-кімнатну нерухомість, яка має багатомільйонні експлуатаційні витрати.

Видання наголошує, що, якщо, як вважається, Ендрю не отримав жодної значної спадщини від королеви чи королеви-матері, це викликає питання щодо того, як він може дозволити собі залишатися в цій власності, особливо враховуючи, що тепер він не отримує ні особистої допомоги від короля, ні державного фінансування.

76-річний Чарльз останніми роками відчайдушно намагався переконати свого молодшого брата зменшити житлову площу та переїхати з особняка, що входить до списку архітектурних пам'яток II категорії.

Він вважає, що багато проблем Ендрю, особливо справи із педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном та інших сумнівних осіб, пов'язані з прагненням вести спосіб життя, який він просто не може собі дозволити.

Але 65-річний Ендрю вперто наполягав на тому, що має "беззаперечний договір оренди на будинок". І доки він сплачує орендну плату, король не має законного права вигнати його.

