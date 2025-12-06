$42.180.00
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Эксклюзивы
В лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями

Киев • УНН

 • 726 просмотра

6 декабря в лондонском Тауэре активисты бросили еду в витрину с королевскими драгоценностями, что привело к временному закрытию части территории. Четверо протестующих были задержаны по подозрению в причинении ущерба.

В лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями

Часть территории лондонского Тауэра 6 декабря временно закрыли для посетителей после инцидента, во время которого группа активистов бросила еду в витрину с королевскими драгоценностями. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что протест был направлен против социального неравенства в Британии.

Ответственность за акцию взяла на себя общественная группа Take Back Power, которая называет себя ненасильственным движением гражданского сопротивления. Активисты заявили, что на стеклянный защитный бокс, где хранится королевская корона, они вылили заварной крем и яблочный десерт.

Правоохранители сообщили, что четырех протестующих задержали по подозрению в причинении вреда. Двое участников покинули место происшествия еще до прибытия патрулей, однако полиция отыскала и их.

Организаторы объяснили свой поступок требованием создать в Великобритании постоянную гражданскую ассамблею — "Народную палату", которая имела бы полномочия "облагать налогом чрезмерные состояния и исправить ситуацию в стране".

Лувр повысит цены на билеты для большинства туристов из стран, не входящих в ЕС, на 45%28.11.25, 14:14 • 3470 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Столкновения
Хранитель
Великобритания
Лондон