В лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями

Часть территории лондонского Тауэра 6 декабря временно закрыли для посетителей после инцидента, во время которого группа активистов бросила еду в витрину с королевскими драгоценностями. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что протест был направлен против социального неравенства в Британии.

Ответственность за акцию взяла на себя общественная группа Take Back Power, которая называет себя ненасильственным движением гражданского сопротивления. Активисты заявили, что на стеклянный защитный бокс, где хранится королевская корона, они вылили заварной крем и яблочный десерт.

Правоохранители сообщили, что четырех протестующих задержали по подозрению в причинении вреда. Двое участников покинули место происшествия еще до прибытия патрулей, однако полиция отыскала и их.

Организаторы объяснили свой поступок требованием создать в Великобритании постоянную гражданскую ассамблею — "Народную палату", которая имела бы полномочия "облагать налогом чрезмерные состояния и исправить ситуацию в стране".

