6 грудня, 09:02 • 14162 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 26004 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 27042 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 37576 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 46189 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 34678 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 65334 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39961 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37400 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47865 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями

Київ • УНН

 • 28 перегляди

6 грудня у лондонському Тауері активісти кинули їжу у вітрину з королівськими коштовностями, що призвело до тимчасового закриття частини території. Чотирьох протестувальників затримали за підозрою у завданні шкоди.

У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями

Частину території лондонського Тауера 6 грудня тимчасово закрили для відвідувачів після інциденту, під час якого група активістів жбурнула їжу у вітрину з королівськими коштовностями. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протест був спрямований проти соціальної нерівності у Британії.

До акції на себе взяла відповідальність громадська група Take Back Power, яка називає себе ненасильницьким рухом громадянського спротиву. Активісти заявили, що на скляний захисний бокс, де зберігається королівська корона, вони вилили заварний крем та яблучний десерт.

Правоохоронці повідомили, що чотирьох протестувальників затримали за підозрою у завданні шкоди. Двоє учасників залишили місце події ще до прибуття патрулів, однак поліція відшукала і їх.

Організатори пояснили свій вчинок вимогою створити у Великобританії постійну громадянську асамблею — "Народну палату", що мала б повноваження "оподатковувати надмірні статки та виправити ситуацію в країні".

Лувр підвищить ціни на квитки для більшості туристів з країн, що не входять до ЄС, на 45%28.11.25, 14:14 • 3470 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
The Guardian
Велика Британія
Лондон