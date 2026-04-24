"Не говорит от имени Великобритании" - Трамп резко ответил принцу Гарри на призыв по Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал принца Гарри, заявив, что он "не говорит от имени Великобритании" после комментариев герцога Сассекского относительно администрации США во время неожиданного визита в Украину, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Президент США также заявил, что он "говорит больше от имени Великобритании, чем от имени принца Гарри" после того, как сын короля призвал Вашингтон выполнить свои обязательства на фоне войны рф против Украины.

Выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг, Гарри, который находился с третьей поездкой в Украине с начала войны в 2022 году, настаивал, что он "здесь не как политик", а как "гуманитарный работник" и "солдат, который понимает службу".

Он призвал американское руководство соблюдать свои "обязательства по международным договорам" в том, что он назвал "неизменной ролью США в глобальной безопасности", хотя он не упомянул имя Трампа.

Герцог Сассекский сказал: "Соединенные Штаты играют особую роль в этой истории. Не только благодаря своей мощи, но и потому, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка стала частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут уважаться".

"Это момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам – не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", - сказал он.

Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена? Пожалуйста, передайте ей мои приветствия. Я знаю одно: принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, что принц Гарри сказал, что президент США должен сделать больше для прекращения войны в Украине.

Критика Трампа в отношении Гарри прозвучала за несколько дней до того, как король должен прибыть в США с государственным визитом в честь 250-й годовщины независимости Америки.

Чарльз и королева Камилла отправятся в понедельник в четырехдневную поездку, во время которой они встретятся с президентом США и первой леди.

Визит также будет включать обращение Чарльза к Конгрессу, государственный ужин и мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября.

Трамп, который в последние недели очень критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и правительство Великобритании относительно войны с Ираном, заявил, что визит королевской семьи может "абсолютно" улучшить отношения между двумя странами.

Ранее он раскритиковал премьер-министра Британии, сказав, что "мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", после того, как Стармер изначально отказался разрешить США доступ к британским военным базам в начале конфликта на Ближнем Востоке.

В разговоре с корреспондентом Sky News в США в начале этого месяца Трамп описал британскую иммиграционную политику как "безумную" и пожаловался на "печальное" состояние особых отношений США с Великобританией.