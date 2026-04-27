Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричества
05:20 • 4248 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
26 апреля, 14:53 • 18762 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37 • 42299 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10 • 35915 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 38480 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля, 04:15 • 60282 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 44816 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстрелов
25 апреля, 15:40 • 48859 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 50003 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
Стрельба в Вашингтоне не изменила планы короля Чарльза III относительно визита в США

Киев • УНН

 • 2130 просмотра

Букингемский дворец подтвердил государственный визит монарха в США, несмотря на инцидент на ужине корреспондентов. Король с супругой посетят Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию.

Предстоящий визит короля Чарльза III в США проходит по плану, несмотря на инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Букингемского дворца, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по итогам обсуждений, состоявшихся в течение дня "по обе стороны Атлантики, и следуя рекомендациям правительства", государственный визит состоится в соответствии с планом.

Король и королева очень благодарны всем, кто работал в быстром темпе, чтобы обеспечить это, и с нетерпением ждут начала визита

— цитирует издание представителя.

Указывается, что король Чарльз и королева Камилла планируют провести шесть дней в Штатах. Визит начнется в понедельник в Вашингтоне, затем пара отправится в Нью-Йорк и Вирджинию.

Напомним

Король Великобритании Чарльз III совершит государственный визит в Соединенные Штаты с целью укрепления отношений между странами, которые переживают худший кризис за последние десятилетия.

