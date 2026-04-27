Стрельба в Вашингтоне не изменила планы короля Чарльза III относительно визита в США
УНН
Букингемский дворец подтвердил государственный визит монарха в США, несмотря на инцидент на ужине корреспондентов. Король с супругой посетят Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию.
Предстоящий визит короля Чарльза III в США проходит по плану, несмотря на инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Букингемского дворца, информирует УНН.
Отмечается, что по итогам обсуждений, состоявшихся в течение дня "по обе стороны Атлантики, и следуя рекомендациям правительства", государственный визит состоится в соответствии с планом.
Король и королева очень благодарны всем, кто работал в быстром темпе, чтобы обеспечить это, и с нетерпением ждут начала визита
Указывается, что король Чарльз и королева Камилла планируют провести шесть дней в Штатах. Визит начнется в понедельник в Вашингтоне, затем пара отправится в Нью-Йорк и Вирджинию.
Король Великобритании Чарльз III совершит государственный визит в Соединенные Штаты с целью укрепления отношений между странами, которые переживают худший кризис за последние десятилетия.
