В Черниговской области должностное лицо ТЦК разоблачили в схеме уклонения от призыва военнообязанных

В Черниговской области разоблачена начальница отделения ТЦК, которая снимала мужчин призывного возраста с учета. Она несанкционированно изменяла информацию в системе учета, что позволяло избежать службы и пересекать границу.

Правоохранители Черниговщины разоблачили начальницу одного из отделений территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая организовала незаконную схему снятия мужчин призывного возраста с учета. Об этом сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН. Детали Следователи полиции Черниговщины совместно с оперативниками Департамента военной контрразведки СБУ задокументировали факты противоправной деятельности военнослужащей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Фигурантка, пользуясь доступом к информационной системе учета военнообязанных лиц, несанкционированно изменяла информацию, снимая мужчин призывного возраста с учета – сообщили правоохранители. Следователи полиции совместно с оперативниками Департамента военной контрразведки СБУ задокументировали факты несанкционированного вмешательства в систему учета военнообязанных, что позволяло избежать службы в ВСУ и беспрепятственно пересекать государственную границу. По данным следствия, должностное лицо признало непригодными к военной службе и сняло с учета по меньшей мере трех мужчин. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время действия военного положения. За такое нарушение ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения – домашний арест в ночное время суток.