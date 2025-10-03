На Чернігівщині посадовицю ТЦК викрили у схемі ухилення від призову військовозобов’язаних

Правоохоронці Чернігівщини викрили начальницю одного з відділень територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка організувала незаконну схему зняття чоловіків призовного віку з обліку. Про це повідомили в ГУНП у Чернігівській області, пише УНН.

Деталі

Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ задокументували факти протиправної діяльності військослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Фігурантка, користуючись доступом до інформаційної системи обліку військовозобов’язаних осіб, несанкціоновано змінювала інформацію, знімаючи чоловіків призовного віку з обліку – повідомили правоохоронці.

Слідчі поліції спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ задокументували факти несанкціонованого втручання у систему обліку військовозобов’язаних, що дозволяло уникнути служби у ЗСУ та перетинати державний кордон безперешкодно.

За даними слідства, посадовиця визначила непридатними до військової служби та зняла з обліку щонайменше трьох чоловіків. Дії зловмисниці кваліфіковані за ч.5 ст. 361 Кримінального кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час дії воєнного стану. За таке порушення їй загрожує від 10 до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби.

