Депутат ОПЗЖ організував схему з фіктивними студентами для ухилення від мобілізації у Харкові - ОГП
Київ • УНН
Прокуратура Харківщини викрила схему з "фіктивними студентами", організовану депутатом облради від ОПЗЖ. 46-річний проректор вишу разом зі спільницями виготовляв підроблені документи для відстрочки від мобілізації.
Прокуратура Харківщини викрила оборудку з "фіктивними студентами", організовану депутатом обласної ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 46-річний проректор одного з провідних харківських університетів разом із двома спільницями виготовляли підроблені документи та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), щоб чоловіки призовного віку незаконно отримували відстрочку від мобілізації.
Він (фігурант справи – ред.) також є позафракційним депутатом Харківської обласної ради VIII скликання, обраним від забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ"
Фактично жоден із "студентів" не відвідував занять і не складав іспитів – навчання існувало лише на папері. За даними прокуратури, схема мала системний характер, нині встановлюється точна кількість осіб, які ухилялися від обов’язків під прикриттям "навчання".
Організував нелегальний шлях для ухилянтів до Молдови за 9 тисяч доларів: затримано прикордонника29.09.25, 11:45 • 5202 перегляди
Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми. Було вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони, що підтверджують протиправну діяльність.
Депутат та дві його спільниці отримали підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Депутату вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах25.09.25, 13:56 • 6353 перегляди