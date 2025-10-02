Депутат ОПЗЖ организовал схему с фиктивными студентами для уклонения от мобилизации в Харькове - ОГП
Прокуратура Харьковщины разоблачила схему с "фиктивными студентами", организованную депутатом облсовета от ОПЗЖ. 46-летний проректор вуза вместе с сообщницами изготавливал поддельные документы для отсрочки от мобилизации.
Прокуратура Харьковской области разоблачила сделку с "фиктивными студентами", организованную депутатом областного совета от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
По данным следствия, 46-летний проректор одного из ведущих харьковских университетов вместе с двумя сообщницами изготавливали поддельные документы и вносили ложные данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), чтобы мужчины призывного возраста незаконно получали отсрочку от мобилизации.
Он (фигурант дела – ред.) также является внефракционным депутатом Харьковского областного совета VIII созыва, избранным от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ"
Фактически ни один из "студентов" не посещал занятий и не сдавал экзаменов – обучение существовало только на бумаге. По данным прокуратуры, схема носила системный характер, сейчас устанавливается точное количество лиц, уклонявшихся от обязанностей под прикрытием "обучения".
Правоохранители провели 36 обысков по местам работы и проживания участников схемы. Были изъяты документы, черновые записи и мобильные телефоны, подтверждающие противоправную деятельность.
Депутат и две его сообщницы получили подозрения в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Депутату уже избрана мера пресечения – содержание под стражей.
