Организовал нелегальный путь для уклонистов в Молдову за 9 тысяч долларов: задержан пограничник
Киев • УНН
ГБР и ГПСУ разоблачили инспектора пограничной службы, который организовал незаконную переправку лиц через украинско-молдавскую границу. Он планировал переправить двух мужчин за 9 тысяч долларов США.
Государственное бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой перекрыли очередной нелегальный путь переправки уклонистов через украинско-молдавскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Подробности
Основным подозреваемым является инспектор пограничной службы: после года службы он решил заняться незаконным бизнесом. Владея информацией о графиках дежурств нарядов, особенностях приграничной местности, фигурант подыскал двух желающих нелегально перейти границу за 9 тысяч долларов США.
Мужчину задержали при получении полной суммы. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В Хмельницкой области задержали двух пограничников, которые требовали 5,5 тыс. долларов у коллеги из боевого подразделения за перевод в тыловую часть.