Організував нелегальний шлях для ухилянтів до Молдови за 9 тисяч доларів: затримано прикордонника
Київ • УНН
ДБР та ДПСУ викрили інспектора прикордонної служби, який організував незаконне переправлення осіб через українсько-молдовський кордон. Він планував переправити двох чоловіків за 9 тисяч доларів США.
Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою перекрили черговий нелегальний шлях переправлення ухилянтів через українсько-молдовський кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Основним підозрюваним є інспектор прикордонної служби: після року служби він вирішив зайнятися незаконним бізнесом. Володіючи інформацією щодо графіків чергувань нарядів, особливості прикордонної місцевості, фігурант підшукав двох охочих нелегально перейти кордон за 9 тисяч доларів США.
Чоловіка затримали під час отримання повної суми. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
