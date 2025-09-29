$41.480.01
Організував нелегальний шлях для ухилянтів до Молдови за 9 тисяч доларів: затримано прикордонника

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

ДБР та ДПСУ викрили інспектора прикордонної служби, який організував незаконне переправлення осіб через українсько-молдовський кордон. Він планував переправити двох чоловіків за 9 тисяч доларів США.

Організував нелегальний шлях для ухилянтів до Молдови за 9 тисяч доларів: затримано прикордонника

Державне бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою перекрили черговий нелегальний шлях переправлення ухилянтів через українсько-молдовський кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Основним підозрюваним є інспектор прикордонної служби: після року служби він вирішив зайнятися незаконним бізнесом. Володіючи інформацією щодо графіків чергувань нарядів, особливості прикордонної місцевості, фігурант підшукав двох охочих нелегально перейти кордон за 9 тисяч доларів США.

Чоловіка затримали під час отримання повної суми. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Хмельницькій області затримали двох прикордонників, які вимагали 5,5 тис. доларів у колеги з бойового підрозділу за переведення до тилової частини.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Державний кордон України
Хмельницька область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова