Прокуратура в Гааге требует 45 лет тюрьмы для бывшего президента Косово Хашима Тачи

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Специализированная прокуратура в Гааге запросила 45 лет заключения для бывшего президента Косово Хашима Тачи и трех его соратников. Их обвиняют в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов, включая убийства и пытки.

Прокуратура в Гааге требует 45 лет тюрьмы для бывшего президента Косово Хашима Тачи

Специализированная прокуратура в Гааге запросила максимальное наказание для экс-президента Косово Хашима Тачи и трех его соратников, обвиняя их в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. Об этом сообщает Balkaninsight, пишет УНН.

Подробности

В первый день заключительных заявлений главный прокурор Кимберли Вест выдвинула требование приговорить Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красники к 45 годам лишения свободы каждого. Им инкриминируют индивидуальную и командную ответственность за убийства по меньшей мере 102 человек, а также пытки заключенных в следственных изоляторах Армии освобождения Косово (АОК).

Эти преступления являются военными преступлениями и преступлениями против человечности, и они имеют тяжкий характер. Тяжесть обвинений не уменьшилась с течением времени

- подчеркнула Вест в суде.

Прокуроры подчеркнули, что судят не саму освободительную армию или ее Генеральный штаб как институции, а конкретных лиц за их личный вклад в совершение зверств. Хашим Тачи был арестован в 2020 году, после чего он добровольно ушел в отставку с поста президента, чтобы предстать перед судом. С тех пор он и другие фигуранты находятся под стражей в Гааге, ожидая завершения многолетнего процесса.

Общественный резонанс и позиция защиты

Судебный процесс вызвал волну протестов среди этнических албанцев, которые считают дело предвзятым и дискредитирующим борьбу Косово за независимость. Организации ветеранов войны АОК провели массовые митинги по всей Европе в поддержку своих бывших лидеров. В то же время сторона защиты строит свою стратегию на утверждении, что АОК не имела четкой командной вертикали, а следовательно, Тачи и другие обвиняемые не могли контролировать действия рядовых бойцов или командиров на местах.

Косово идет на выборы в попытке положить конец почти году политического тупика28.12.25, 11:47 • 3958 просмотров

Заключительные заявления сторон продлятся до 18 февраля 2026 года, после чего судьи будут иметь 90 дней для вынесения окончательного вердикта.

Ожидается, что решение суда будет объявлено весной, что станет завершением одного из самых громких дел Специализированных палат Косово. Создание этого трибунала с международным персоналом в Гааге было необходимым шагом для обеспечения безопасности свидетелей, многие из которых давали показания анонимно из-за страха мести. 

Правящая партия Косово побеждает на внеочередных выборах29.12.25, 10:29 • 3365 просмотров

Степан Гафтко

