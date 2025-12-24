$42.100.05
Лига наций: Украина узнает соперников в групповом раунде 12 февраля

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Жеребьевка группового этапа Лиги наций-2026/2027 состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Сборная Украины будет выступать в Лиге В.

Лига наций: Украина узнает соперников в групповом раунде 12 февраля
uefa.com

Украина узнает своих соперников по групповому раунду Лиги наций-2026/2027 12 февраля, сообщили в УАФ, пишет УНН.

Детали

"УЕФА назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/2027. Она состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно в этот день своих соперников узнает сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В", - говорится в сообщении.

Лига наций-2026/2027

Лига А

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия.

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан.

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.

Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.

Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Литва.

Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.

Календарь Лиги наций-2026/2027

1 тур — 24—26 сентября 2026 года.

2 тур — 27—30 сентября 2026 года.

3 тур — 30 сентября—3 октября 2026 года.

4 тур — 4—6 октября 2026 года.

5 тур — 12—14 ноября 2026 года.

6 тур — 15—17 ноября 2026 года.

Четвертьфиналы, плей-офф — 25—30 марта 2027 года.

Полуфиналы, финал — 9—13 июня 2027 года.

Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место — поднимется в Лигу А;
    • второе место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
      • третье место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
        • четвертое место — вылетит в Лигу С.

          "Шахтер" гарантировал выход в плей-офф футбольной Лиги конференций12.12.25, 00:02 • 3617 просмотров

          Юлия Шрамко

          Спорт
