Лига наций: Украина узнает соперников в групповом раунде 12 февраля
Киев • УНН
Жеребьевка группового этапа Лиги наций-2026/2027 состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Сборная Украины будет выступать в Лиге В.
Украина узнает своих соперников по групповому раунду Лиги наций-2026/2027 12 февраля, сообщили в УАФ, пишет УНН.
Детали
"УЕФА назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/2027. Она состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно в этот день своих соперников узнает сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В", - говорится в сообщении.
Лига наций-2026/2027
Лига А
Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия.
Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.
Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.
Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.
Лига В
Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.
Лига С
Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан.
Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.
Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Лига D
Корзина 1: Азербайджан, Литва.
Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.
Календарь Лиги наций-2026/2027
1 тур — 24—26 сентября 2026 года.
2 тур — 27—30 сентября 2026 года.
3 тур — 30 сентября—3 октября 2026 года.
4 тур — 4—6 октября 2026 года.
5 тур — 12—14 ноября 2026 года.
6 тур — 15—17 ноября 2026 года.
Четвертьфиналы, плей-офф — 25—30 марта 2027 года.
Полуфиналы, финал — 9—13 июня 2027 года.
Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
- первое место — поднимется в Лигу А;
- второе место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
- третье место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
- четвертое место — вылетит в Лигу С.
