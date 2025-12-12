$42.280.10
17:49 • 10455 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 17127 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 19045 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 22558 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 31510 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18368 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20218 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16652 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16792 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17156 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзивы
"Шахтер" гарантировал выход в плей-офф футбольной Лиги конференций

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе выход в следующую стадию футбольной Лиги конференций УЕФА. В матче 5-го тура "горняки" на выезде победили мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 2:0.

"Шахтер" гарантировал выход в плей-офф футбольной Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе выход в следующую стадию футбольной Лиги конференций УЕФА. В матче 5-го тура "горняки" на выезде победили мальтийский "Хамрун Спартанс", сообщает УНН.

Детали

В первом тайме украинский клуб, несмотря на очевидное преимущество в классе, играл в основном "вторым номером", впрочем, сохранил свои ворота в неприкосновенности - 0:0.

После перерыва рисунок игры почти не изменился, однако "Шахтер" свои возможности реализовал. На 61-й минуте Мейреллиш оторвался от защитника и головой пробил мимо вратаря - 1:0.

А уже через три минуты Педриньо в центре поля перехватил мяч и отпасовал на Изаки, который удвоил преимущество "горняков" - 2:0.

Таким образом, после 5-ти туров "Шахтер" имеет 12 очков. Зато "Хамрун Спартанс" остался с 4-мя пунктами и фактически потерял шансы на выход в следующий раунд.

Напомним

В очередном туре розыгрыша Лиги конференций киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1:2 и практически не оставило себе шансов на выход в следующий раунд розыгрыша третьего по престижности футбольного турнира Европы.

Донецкий "Шахтер" одержал победу в Лиге конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс"27.11.25, 23:58 • 3646 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт