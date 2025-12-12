"Шахтер" гарантировал выход в плей-офф футбольной Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе выход в следующую стадию футбольной Лиги конференций УЕФА. В матче 5-го тура "горняки" на выезде победили мальтийский "Хамрун Спартанс", сообщает УНН.

Детали

В первом тайме украинский клуб, несмотря на очевидное преимущество в классе, играл в основном "вторым номером", впрочем, сохранил свои ворота в неприкосновенности - 0:0.

После перерыва рисунок игры почти не изменился, однако "Шахтер" свои возможности реализовал. На 61-й минуте Мейреллиш оторвался от защитника и головой пробил мимо вратаря - 1:0.

А уже через три минуты Педриньо в центре поля перехватил мяч и отпасовал на Изаки, который удвоил преимущество "горняков" - 2:0.

Таким образом, после 5-ти туров "Шахтер" имеет 12 очков. Зато "Хамрун Спартанс" остался с 4-мя пунктами и фактически потерял шансы на выход в следующий раунд.

Напомним

В очередном туре розыгрыша Лиги конференций киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1:2 и практически не оставило себе шансов на выход в следующий раунд розыгрыша третьего по престижности футбольного турнира Европы.

