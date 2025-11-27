Донецкий "Шахтер" одержал победу в Лиге конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс"
Киев • УНН
Донецкий "Шахтер" одержал вторую подряд победу в групповом раунде Лиги конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс" со счетом 2:1. Украинская команда имеет 9 очков после четырех туров и фактически гарантировала себе место в плей-офф.
Детали
Украинская команда с первых минут захватила инициативу. На 23-й минуте тотальное преимущество "горняков" материализовалось в забитый мяч - классную многоходовку точным ударом завершил Элиас - 1:0.
После перерыва рисунок игры мало чем изменился - "Шахтер" держал ход поединка под контролем, разве что атаковал не так рьяно, впрочем, на 77-й минуте удвоили преимущество: Назарина точно пробил со штрафного - 2:0.
Правда, "горняки" все же заставили поволноваться своих болельщиков: на 87-й минуте ирландцам удалась результативная контратака, которую точным ударом завершил Мелли, установив окончательный счет матча - 2:1.
Таким образом, после четырех туров "Шахтер" имеет в активе 9 очков и фактически гарантировал себе место в плей-офф.
Напомним
Ранее в четверг киевское "Динамо" уступило кипрской "Омонии" со счетом 2:0 в 4-м туре Лиги конференций.
