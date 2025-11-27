$42.300.10
18:30
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Донецкий "Шахтер" одержал победу в Лиге конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс"

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Донецкий "Шахтер" одержал вторую подряд победу в групповом раунде Лиги конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс" со счетом 2:1. Украинская команда имеет 9 очков после четырех туров и фактически гарантировала себе место в плей-офф.

Донецкий "Шахтер" одержал победу в Лиге конференций, обыграв ирландский "Шемрок Роверс"

Донецкий "Шахтер" одержал вторую подряд победу в групповом раунде футбольной Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. В Дублине подопечные Арды Турана оказались сильнее ирландского "Шемрок Роверс", сообщает УНН.

Детали

Украинская команда с первых минут захватила инициативу. На 23-й минуте тотальное преимущество "горняков" материализовалось в забитый мяч - классную многоходовку точным ударом завершил Элиас - 1:0.

После перерыва рисунок игры мало чем изменился - "Шахтер" держал ход поединка под контролем, разве что атаковал не так рьяно, впрочем, на 77-й минуте удвоили преимущество: Назарина точно пробил со штрафного - 2:0.

Правда, "горняки" все же заставили поволноваться своих болельщиков: на 87-й минуте ирландцам удалась результативная контратака, которую точным ударом завершил Мелли, установив окончательный счет матча - 2:1.

Таким образом, после четырех туров "Шахтер" имеет в активе 9 очков и фактически гарантировал себе место в плей-офф.

Напомним

Ранее в четверг киевское "Динамо" уступило кипрской "Омонии" со счетом 2:0 в 4-м туре Лиги конференций.

«Шахтер» с суперголом Бондаренко одерживает вторую победу в Лиге конференций06.11.25, 22:05 • 3503 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
ФК «Шахтёр» Донецк
УЕФА