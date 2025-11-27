Донецький "Шахтар" здобув перемогу у Лізі конференцій, обігравши ірландський "Шемрок Роверс"
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу у груповому раунді Ліги конференцій, обігравши ірландський "Шемрок Роверс" з рахунком 2:1. Українська команда має 9 очок після чотирьох турів та фактично гарантувала собі місце у плей-офф.
Донецький "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу у груповому раунді футбольної Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. У Дубліні підопічні Арди Турана виявилися сильнішими за ірландський "Шемрок Роверс", повідомляє УНН.
Деталі
Українська команда з перших хвилин захопила ініціативу. На 23-й хвилині тотальна перевага "гірників" матеріалізувалася в забитий м'яч - класну багатоходівку влучним ударом завершив Еліас - 1:0.
Пісял перерви малюнок гри мало чим змінився - "Шахтар" тримав хід поєдинку під контролем, хіба що атакував не так завзято, втім, на 77-й хвилині подвоїли перевагу: Назарина влучно пробив зі штрафного - 2:0.
Щоправда, "гірники" таки змусили похвилюватися своїх уболівальників: на 87-й хвилині ірландцям вдалася результативна контратака, яку влучним ударом завершив Меллі, встанговивши остаточний рахунок матчу - 2:1.
Таким чином, після чотирьох турів "Шахтар" має в активі 9 очок і фактично гарантував собі місце у плейофф.
Нагадаємо
Раніше у четвер київське "Динамо" поступилося кіпрській "Омонії" з рахунком 2:0 у 4-му турі Ліги конференцій.
