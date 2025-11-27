$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 12563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 21769 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 28732 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 18836 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26556 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 20640 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13637 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17281 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12210 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Донецький "Шахтар" здобув перемогу у Лізі конференцій, обігравши ірландський "Шемрок Роверс"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Донецький "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу у груповому раунді Ліги конференцій, обігравши ірландський "Шемрок Роверс" з рахунком 2:1. Українська команда має 9 очок після чотирьох турів та фактично гарантувала собі місце у плей-офф.

Донецький "Шахтар" здобув перемогу у Лізі конференцій, обігравши ірландський "Шемрок Роверс"

Донецький "Шахтар" здобув другу поспіль перемогу у груповому раунді футбольної Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. У Дубліні підопічні Арди Турана виявилися сильнішими за ірландський "Шемрок Роверс", повідомляє УНН.

Деталі

Українська команда з перших хвилин захопила ініціативу. На 23-й хвилині тотальна перевага "гірників" матеріалізувалася в забитий м'яч - класну багатоходівку влучним ударом завершив Еліас - 1:0.

Пісял перерви малюнок гри мало чим змінився - "Шахтар" тримав хід поєдинку під контролем, хіба що атакував не так завзято, втім, на 77-й хвилині подвоїли перевагу: Назарина влучно пробив зі штрафного - 2:0.

Щоправда, "гірники" таки змусили похвилюватися своїх уболівальників: на 87-й хвилині ірландцям вдалася результативна контратака, яку влучним ударом завершив Меллі, встанговивши остаточний рахунок матчу - 2:1.

Таким чином, після чотирьох турів "Шахтар" має в активі 9 очок і фактично гарантував собі місце у плейофф.

Нагадаємо

Раніше у четвер київське "Динамо" поступилося кіпрській "Омонії" з рахунком 2:0 у 4-му турі Ліги конференцій.

“Шахтар" із суперголом Бондаренка здобуває другу перемогу у Лізі конференцій06.11.25, 22:05 • 3501 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
УЄФА