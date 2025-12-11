Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 7308 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 13180 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 16193 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 19672 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 27673 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17467 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19395 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16381 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16605 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16923 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 24436 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 39562 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 21705 перегляди
В ЦВК назвали термін, потрібний для підготовки до демократичних виборів11 грудня, 12:38 • 3390 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 8094 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 27673 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 39775 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 42454 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 53832 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 54890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 24609 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 29285 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 34773 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30574 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39353 перегляди
Актуальне
Техніка
ChatGPT
Опалення
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2 у Лізі конференцій, що значно ускладнило їхні шанси на вихід у наступний раунд. "Динамо" пропустило першим, зрівняло рахунок на 55-й хвилині, але "Фіорентина" вирвала перемогу на 74-й хвилині.

Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2

У черговому турі розіграшу Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2 і практично не залишило собі шансів на вихід у наступний раунд розіграшу третього за престижем футбольного турніру Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Кияни пропустили першими на 18-й хвилині. Зрівняти рахунок "Динамо" вдалося на 55-й хвилині, коли Михайленко відзначився розкішним ударом із-за меж штрафного майданчика. Проте динамівці не змогли втримати нічийний результат.

"Фіорентина" вирвала перемогу на 74-й хвилині: у воротах Нещерета розписався Гудмунссон, встановивши остаточний рахунок на користь італійців.

Київське “Динамо” поступилося останній команді УПЛ: дебют Костюка на посаді в.о. головного тренера не вдався01.12.25, 19:08 • 3612 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Київ