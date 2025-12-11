Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2

У черговому турі розіграшу Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2 і практично не залишило собі шансів на вихід у наступний раунд розіграшу третього за престижем футбольного турніру Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Кияни пропустили першими на 18-й хвилині. Зрівняти рахунок "Динамо" вдалося на 55-й хвилині, коли Михайленко відзначився розкішним ударом із-за меж штрафного майданчика. Проте динамівці не змогли втримати нічийний результат.

"Фіорентина" вирвала перемогу на 74-й хвилині: у воротах Нещерета розписався Гудмунссон, встановивши остаточний рахунок на користь італійців.

