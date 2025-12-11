Лига конференций: киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2

В очередном туре розыгрыша Лиги конференций киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2 и практически не оставило себе шансов на выход в следующий раунд розыгрыша третьего по престижности футбольного турнира Европы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Киевляне пропустили первыми на 18-й минуте. Сравнять счет "Динамо" удалось на 55-й минуте, когда Михайленко отличился роскошным ударом из-за пределов штрафной площади. Однако динамовцы не смогли удержать ничейный результат.

"Фиорентина" вырвала победу на 74-й минуте: в воротах Нещерета расписался Гудмунссон, установив окончательный счет в пользу итальянцев.

