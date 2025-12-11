$42.280.10
17:49 • 8506 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 14502 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 17147 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 20630 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28952 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17754 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19631 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16456 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16663 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16980 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Лига конференций: киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2 в Лиге конференций, что значительно усложнило их шансы на выход в следующий раунд. "Динамо" пропустило первым, сравняло счет на 55-й минуте, но "Фиорентина" вырвала победу на 74-й минуте.

Лига конференций: киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2

В очередном туре розыгрыша Лиги конференций киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-2 и практически не оставило себе шансов на выход в следующий раунд розыгрыша третьего по престижности футбольного турнира Европы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Киевляне пропустили первыми на 18-й минуте. Сравнять счет "Динамо" удалось на 55-й минуте, когда Михайленко отличился роскошным ударом из-за пределов штрафной площади. Однако динамовцы не смогли удержать ничейный результат.

"Фиорентина" вырвала победу на 74-й минуте: в воротах Нещерета расписался Гудмунссон, установив окончательный счет в пользу итальянцев.

Киевское «Динамо» уступило последней команде УПЛ: дебют Костюка на посту и.о. главного тренера не удался01.12.25, 19:08 • 3612 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Киев