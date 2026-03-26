Плей-офф отбора на ЧМ-2026: почему матч Украины против Швеции критически важен

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Сборной Украины необходимо победить Швецию и сильнейшего в паре Польша — Албания для выхода на Мундиаль. Формат турнира не предусматривает права на ошибку.

26 марта сборная Украины по футболу сыграет против сборной Швеции в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2026. УНН рассказывает о перспективах попадания Украины в финальную часть чемпионата мира. 

Итак, матч против Швеции в плей-офф отбора чемпионата мира-2026 имеет чрезвычайно важное значение для подопечных Реброва. Украине для выхода на Мундиаль нужно выиграть два поединка подряд — сначала полуфинал, а затем финал своего пути.

Кстати, в европейском плей-офф участвуют 16 команд, которые распределены на четыре отдельных "пути" (A, B, C, D). В каждом мини-турнире играют по четыре сборные: две полуфинальные пары и финал. Только победитель каждого "пути" получает путевку на чемпионат мира — всего разыгрываются четыре последних места от Европы. Один "путь" - одна квалификация на ЧМ. 

Кроме Украины на ее "пути" есть Швеция, Польша и Албания. Украинцы должны быть сильнейшими из этого квартета, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат мира. 

Итак, в полуфинале Украина встречается со Швецией. В случае победы команда Реброва выйдет в финал, где сыграет против сильнейшего из пары Польша — Албания. Таким образом, для выхода на чемпионат мира украинцам необходимо победить двух соперников — сначала шведов, а затем одного из победителей другого полуфинала. 

Все группы плей-офф ЧМ-2026 (Европа)

Путь A

  • Италия — Северная Ирландия;
    • Уэльс — Босния и Герцеговина.

      Путь B

      • Украина — Швеция;
        • Польша — Албания.

          Путь C

          • Турция — Румыния;
            • Словакия — Косово.

              Путь D

              • Дания — Северная Македония;
                • Чехия — Ирландия.

                  Следовательно, сегодняшний матч является лишь первым шагом на пути к Мундиалю, однако права на ошибку у сборной Украины нет — формат плей-офф предусматривает вылет после первого же поражения.

                  Станислав Кармазин

