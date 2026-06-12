НАТО сократит миротворческую миссию в Косово из-за стабилизации ситуации в сфере безопасности
Киев • УНН
НАТО постепенно сократит численность миссии KFOR в Косово в связи со стабилизацией ситуации в сфере безопасности. Процесс продлится в течение года с возможностью пересмотра решений.
НАТО будет постепенно корректировать численность своей миротворческой миссии в Косово, действующей с 1999 года, в течение следующего года из-за стабильной ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Альянс, пишет УНН.
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"НАТО и KFOR полностью привержены обеспечению безопасности и стабильности в Косово", — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич.
"Именно эта приверженность способствовала росту стабильности, поскольку структуры безопасности Косово стали более дееспособными. Нынешние условия создают возможность для дальнейшей оптимизации численности и расположения сил KFOR", — добавил он.
В НАТО отметили, что постепенное сокращение контингента будет происходить в соответствии с национальными циклами ротации и передислокации войск в течение этого и следующего года.
Изменения будут внедряться постепенно и в соответствии с ситуацией на местах. При необходимости они могут быть пересмотрены или отменены, подчеркнули в Альянсе.
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