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Над аэропортом Кишинёва, вероятно, пролетел реактивный дрон — в небе над Молдовой кружат два самолёта

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Мониторинговые каналы заявили о дроне над аэропортом Кишинёва, который направлялся в Румынию. В Яссах через RO-ALERT предупредили о возможном падении объектов.

Над аэропортом Кишинёва, вероятно, пролетел реактивный дрон — в небе над Молдовой кружат два самолёта

Украинские мониторинговые каналы сообщили о якобы реактивном БПЛА над главным аэропортом Кишинёва в Молдове, который держал курс на Румынию. Как сообщает NewsMaker, в небе над Молдовой кружат два самолёта, ещё три самолёта — выстроились на взлётно-посадочной полосе, передаёт УНН.

Детали

Издание ziaruldeiasi сообщает, что жители Ясс получили сообщение RO-ALERT типа "Чрезвычайная тревога". Власти предупредили о возможном падении объектов из воздушного пространства.

В сообщении жителей призывают сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты", — говорится в сообщении, распространённом через систему RO-ALERT.

Ранее украинские телеграм-каналы сообщили о том, что над Кишинёвом якобы пролетел дрон. Министерство обороны в ответ на запрос NM пообещало сообщить подробности в ближайшее время.

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Государственная граница Украины
Румыния
Молдова