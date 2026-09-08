Над аэропортом Кишинёва, вероятно, пролетел реактивный дрон — в небе над Молдовой кружат два самолёта
Киев • УНН
Мониторинговые каналы заявили о дроне над аэропортом Кишинёва, который направлялся в Румынию. В Яссах через RO-ALERT предупредили о возможном падении объектов.
Украинские мониторинговые каналы сообщили о якобы реактивном БПЛА над главным аэропортом Кишинёва в Молдове, который держал курс на Румынию. Как сообщает NewsMaker, в небе над Молдовой кружат два самолёта, ещё три самолёта — выстроились на взлётно-посадочной полосе, передаёт УНН.
Детали
Издание ziaruldeiasi сообщает, что жители Ясс получили сообщение RO-ALERT типа "Чрезвычайная тревога". Власти предупредили о возможном падении объектов из воздушного пространства.
В сообщении жителей призывают сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.
"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты", — говорится в сообщении, распространённом через систему RO-ALERT.
Ранее украинские телеграм-каналы сообщили о том, что над Кишинёвом якобы пролетел дрон. Министерство обороны в ответ на запрос NM пообещало сообщить подробности в ближайшее время.