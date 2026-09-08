В Киеве выросло число погибших после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Киеве после ночной атаки РФ погибли три человека, 16 пострадали. В Шевченковском районе повторно загорелись складские здания.
Число погибших в Киеве после ночной атаки РФ возросло до трех человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
Мэр столицы сообщил о погибших 8 сентября и выразил соболезнования их родным и близким.
Уже трое погибших в столице в результате атаки врага на Киев с ночи 8 сентября. Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила Россия
Также он сообщил о повторном попадании в складские здания в Шевченковском районе Киева.
Бушует пожар. Экстренные службы на месте
Напомним
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, 16 пострадали, повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы.