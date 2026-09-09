Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по порту
Киев • УНН
В Сочи прогремели взрывы, вспыхнули пожары и сообщили об ударе по порту. Мэр призвал жителей укрыться, продолжается эвакуация с концертов.
Российский Сочи атакуют дроны, в сети распространяются видео пожаров, вспыхнувших в городе, сообщается об ударе по порту, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Мэр города Сочи Андрей Прошунин предупредил местных жителей в телеграм-канале о том, что существует угроза, и призвал укрыться в безопасном месте.
Также распространяется информация об ударе по порту в Сочи и сильных взрывах.
Атака продолжается — по городу также наносят удары беспилотниками. Жителям Сочи также рекомендовали покинуть набережную.
Началась эвакуация посетителей с концертов, которые проходят рядом с портом.
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