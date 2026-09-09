Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по порту

$44.470.0051.640.04
ukenru
20:34 • 2482 просмотра
Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку
20:21 • 4736 просмотра
Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной
18:32 • 16499 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto
Эксклюзив
17:35 • 21502 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:07 • 14425 просмотра
В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-ШанаPhoto
15:56 • 15801 просмотра
Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале
15:33 • 15168 просмотра
По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности
9 сентября, 12:42 • 22354 просмотра
путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW
9 сентября, 08:54 • 28918 просмотра
Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие
9 сентября, 06:47 • 36471 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.5м/с
53%
747мм
Популярные новости
Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters9 сентября, 11:44 • 19410 просмотра
Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось9 сентября, 12:13 • 13228 просмотра
В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"9 сентября, 12:17 • 7620 просмотра
Дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении передали в суд9 сентября, 12:54 • 9248 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26054 просмотра
публикации
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto18:32 • 16499 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:35 • 21502 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26121 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 46654 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 59118 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Виталий Кличко
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 46479 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 47010 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 42587 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 99833 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 94465 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Техника
Су-57

Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по порту

Киев • УНН

 • 3540 просмотра

В Сочи прогремели взрывы, вспыхнули пожары и сообщили об ударе по порту. Мэр призвал жителей укрыться, продолжается эвакуация с концертов.

Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по порту

Российский Сочи атакуют дроны, в сети распространяются видео пожаров, вспыхнувших в городе, сообщается об ударе по порту, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Мэр города Сочи Андрей Прошунин предупредил местных жителей в телеграм-канале о том, что существует угроза, и призвал укрыться в безопасном месте.

Также распространяется информация об ударе по порту в Сочи и сильных взрывах.

Атака продолжается — по городу также наносят удары беспилотниками. Жителям Сочи также рекомендовали покинуть набережную.

Началась эвакуация посетителей с концертов, которые проходят рядом с портом.

Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале09.09.26, 18:56 • 15802 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Воздушная тревога