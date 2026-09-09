Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по порту

Российский Сочи атакуют дроны, в сети распространяются видео пожаров, вспыхнувших в городе, сообщается об ударе по порту, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Мэр города Сочи Андрей Прошунин предупредил местных жителей в телеграм-канале о том, что существует угроза, и призвал укрыться в безопасном месте.

Также распространяется информация об ударе по порту в Сочи и сильных взрывах.

Атака продолжается — по городу также наносят удары беспилотниками. Жителям Сочи также рекомендовали покинуть набережную.

Началась эвакуация посетителей с концертов, которые проходят рядом с портом.

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