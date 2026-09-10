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Впервые за несколько месяцев Brent вновь преодолела психологическую отметку в $100 за баррель

Киев • УНН

 • 6040 просмотра

Brent подорожала до $101,21 после атак Ирана и США. Рынок опасается длительных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив.

Впервые за несколько месяцев Brent вновь преодолела психологическую отметку в $100 за баррель

Цены на нефть Brent превысили $100 за баррель и закрылись на самом высоком уровне с конца мая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Нефть подорожала после новых атак Ирана и США, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent выросли на $3,29, или 3,4%, до $101,21 за баррель. Во время торгов цена достигала $101,58. Американская нефть WTI подорожала на $3,02, или 3,25%, до $96,05 за баррель.

По данным Reuters, рынок отреагировал на новую волну эскалации между Ираном и США. Иран заявил об атаке на 10 судов вблизи Ормузского пролива, тогда как США сообщили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров.

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Аналитики отмечают, что рынок всё больше закладывает в цены риск длительных перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.

Движение к уровню $100 за Brent и обратно выше него отражает то, что рынок всё больше вынужден менять своё мнение о том, как долго кризис на Ближнем Востоке будет продолжать ограничивать поставки из региона

— сказал руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Риски для мирового рынка растут

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

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Эксперты считают, что взаимные удары между США и Ираном значительно снижают шансы на быстрое урегулирование конфликта и усиливают риски для глобального энергетического рынка.

С начала войны между Ираном и США в конце февраля цена Brent уже поднималась до $126,41 за баррель, однако впоследствии опустилась ниже $100. Теперь из-за новой эскалации нефть снова вернулась к трёхзначным значениям.

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Степан Гафтко

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Соединённые Штаты
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