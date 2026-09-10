Впервые за несколько месяцев Brent вновь преодолела психологическую отметку в $100 за баррель
Киев • УНН
Brent подорожала до $101,21 после атак Ирана и США. Рынок опасается длительных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив.
Цены на нефть Brent превысили $100 за баррель и закрылись на самом высоком уровне с конца мая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Нефть подорожала после новых атак Ирана и США, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками энергоносителей, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на нефть Brent выросли на $3,29, или 3,4%, до $101,21 за баррель. Во время торгов цена достигала $101,58. Американская нефть WTI подорожала на $3,02, или 3,25%, до $96,05 за баррель.
По данным Reuters, рынок отреагировал на новую волну эскалации между Ираном и США. Иран заявил об атаке на 10 судов вблизи Ормузского пролива, тогда как США сообщили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров.
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Аналитики отмечают, что рынок всё больше закладывает в цены риск длительных перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.
Движение к уровню $100 за Brent и обратно выше него отражает то, что рынок всё больше вынужден менять своё мнение о том, как долго кризис на Ближнем Востоке будет продолжать ограничивать поставки из региона
Риски для мирового рынка растут
Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.
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Эксперты считают, что взаимные удары между США и Ираном значительно снижают шансы на быстрое урегулирование конфликта и усиливают риски для глобального энергетического рынка.
С начала войны между Ираном и США в конце февраля цена Brent уже поднималась до $126,41 за баррель, однако впоследствии опустилась ниже $100. Теперь из-за новой эскалации нефть снова вернулась к трёхзначным значениям.
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