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Иран и США расширили взаимные удары: Тегеран атаковал американскую базу и объявил о новой запретной зоне в море

Киев • УНН

 • 3588 просмотра

Иран заявил об ударе по базе США и атаках на 10 судов у Ормузского пролива. США сообщили об уничтожении пяти иранских танкеров.

Иран и США расширили взаимные удары: Тегеран атаковал американскую базу и объявил о новой запретной зоне в море

Иран и США резко расширили взаимные удары после месяца относительного затишья, перенеся новый виток эскалации на военные объекты и судоходство вблизи Ормузского пролива. Тегеран атаковал американскую базу в Иордании и заявил о подготовке расширенной запретной зоны в море, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Иран заявил, что выпустил 20 баллистических ракет по американской военной базе в Иордании. По данным иорданской стороны, 18 из них были перехвачены, еще 2 упали в безлюдных районах и не причинили ущерба. Американский чиновник сообщил, что среди военнослужащих США пострадавших нет.

Одновременно противостояние резко обострилось на море. Корпус стражей исламской революции заявил об атаках на 10 судов вблизи Ормузского пролива — 2 американских корабля и 8 нефтяных танкеров. США, со своей стороны, сообщили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров.

Тегеран угрожает расширить зону противостояния

КСИР предупредил, что будет усиливать ответ на дальнейшие атаки и в ближайшее время обнародует карту новой расширенной запретной морской зоны. По заявлению Ирана, она будет простираться до Чабахара вблизи границы с Пакистаном.

США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров09.09.26, 04:18 • 12260 просмотров

Вашингтон одновременно объявил о политике нанесения ударов по иранским танкерам в ответ на попытки атаковать корабли ВМС США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран будет терять танкеры каждый раз, когда будет пытаться нанести удар по американским военным кораблям.

Новая волна атак уже стала крупнейшей для судоходства с начала 6-месячного конфликта. На одном из танкеров возле Дубая погиб моряк, еще 1 член экипажа пропал без вести. Также сообщалось о повреждениях и пожарах на других торговых судах в регионе.

Эскалация вновь ударила по перевозкам через Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти. По оценке Rystad Energy, поток через пролив упал примерно до 2 млн баррелей в сутки против 8–9 млн еще за неделю до возобновления активных боевых действий 30 августа.

США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления08.09.26, 23:44 • 3924 просмотра

Степан Гафтко

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